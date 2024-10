Bajo la consigna “No al recorte de grupos y a la pérdida de la presencialidad”, el Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa) ocupa desde esta mañana el Consejo de Formación en Educación (CFE) y lleva a cabo un paro parcial estudiantil.

El miércoles pasado, el Ceipa ocupó el Instituto de Profesores Artigas (IPA) en rechazo a la proyección de menos grupos para el próximo año por parte del CFE y cambios en la modalidad de la cursada, entre otros reclamos que se mantienen.

En diálogo con la diaria, Paula Olivera, vocera del Ceipa, explicó los motivos de la ocupación. Los “recortes” de grupos planificados para el 2025, la reforma educativa, la eliminación de la prueba Informa -una evaluación diagnóstica, sin calificación y obligatoria para cursar carreras de formación docente- y “la pérdida de presencialidad que se va a vivir con los recortes de grupos”, señaló Olivera, que explicó que esto es algo que se aplicará a nivel nacional. En el caso del IPA “se van a recortar alrededor de 15 grupos que van a mover a modalidad semi-presencial” -cursada virtual con puntuales encuentros presenciales-. Además, el centro de estudiantes también pide un aumento de las becas de estudio.

Foto: Ernesto Ryan

Olivera confirmó que no han tenido ninguna instancia de diálogo con las autoridades: “Lo que exigimos es que exista el diálogo, pero todavía no lo hemos concretado”. En la mañana no hubo orden de desalojo por parte de la Policía: “Pasaron y nos informaron cómo sería la desocupación simplemente, pero todavía no vinieron a desocuparnos”, afirmó Olivera.