A las 18.00 de este viernes, estudiantes organizados de la Educación Media Tecnológica (EMT) de UTU ocuparon la Escuela Técnica de La Blanqueada. “Nos recortan el conocimiento”, aseguró Braian Peraza, uno de los estudiantes de la UTU ocupada y vocero de los estudiantes de todo el país de EMT.

El viernes de la semana pasada también ocuparon. De acuerdo con Peraza, este año se comenzó a aplicar la transformación curricular en primero de bachillerato de UTU, pero los estudiantes de segundo continuaron con el plan previo a la reforma para poder terminar sus estudios con la misma línea de enseñanza.

Sin embargo, narró que el 29 de octubre la institución publicó, sin previo aviso, que en 2025 cambia el plan para tercero de bachillerato y también el título con el que egresan. Según esgrimió, el cambio en el título implica una importante diferencia en la remuneración que reciben los egresados, en función de los laudos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hasta ahora, quienes se reciben de “auxiliar contable calificado” perciben como mínimo un salario de 44.000 pesos, pero con la modificación del título pasaría a ser de “auxiliar financiero”, rubro que tiene como base el sueldo mínimo.

Aun así, esta modificación no persistió. Peraza señaló que desde que tuvieron la noticia de ambos cambios los estudiantes comenzaron a moverse: tuvieron instancias de negociación con las autoridades de la UTU, incluso con el director general, Juan Pereyra, y lograron que ese cambio no se introdujera.

Sin embargo, no sucedió lo mismo con la continuación del plan anterior: “Lo que nos ha hecho es mandarnos tarea para hacernos perder el tiempo. El objetivo es que no hagamos ruido fuerte antes de las elecciones y es a lo que se atina, se nos promete todo para rever”, aseguró.

Según contó, la dirección general de la UTU les pidió que realicen un informe técnico de la situación, que llevaron a cabo en un día: “En más de 64 páginas le explicamos, porque estudiamos el programa, que con el último año de la reforma lo que iríamos a hacer es repetir lo que aprendimos en primero y en segundo”, dijo Peraza.

Aseguró que Pereyra puso de “condición” para recibirlos que no ocupen el centro educativo. Al respecto, los estudiantes señalaron que estaban “dispuestos a hablar con cualquier autoridad”, pero que no querían “condiciones”, porque el “reclamo no es nuevo”; “es un derecho que se nos quitó sin aviso”, subrayó.

Sin respuestas, ocuparon la UTU el viernes pasado, pero, según el estudiante, “no se llamó a la policía para que nos venga a desarticular” y tampoco “llegó la prensa”. Para Peraza, se está “silenciando” a los estudiantes y no están siendo escuchados.

Luego de ello, se reunieron con la inspectora regional y Pereyra los recibió. “Cuando vieron que nos pusimos a hacer ruido se nos propuso que vayamos a una reunión con Pereyra, pero lamentablemente sólo se nos mareó”, manifestó.

Según describió, hasta el momento los inspectores “han tratado de dar soluciones individuales” y algunas instituciones de UTU como audiovisual o construcción han permitido que continúen con el plan anterior a la reforma.

Sin embargo, en las demás, como en Administración y Comercio, donde cursa Peraza, pretenden que el último año del trayecto sea con el nuevo plan de estudios. “Nos hacen cursar el último año de un plan cuando no fuimos los primeros dos años, y nos van a dar un título de un curso que no completamos: no es serio y responsable”.

A su vez, dijo que ante el argumento de que el nuevo plan plantea temas que ya fueron dados en los dos primeros años, Pereyra les respondió que “está bien repasar”. “Es una vergüenza”, apuntó.

“Ahora lo que nos queda es hacer ruido, esperar que nos apoyen y que sepan que lo que se hizo marca un precedente, porque nunca pasó que una reforma barra a la anterior, sino que avanza desde el primer año”, concluyó Peraza. Señaló que el martes tendrán una nueva reunión con Pereyra, en la que esperan novedades.