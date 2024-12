A través de la Dirección General de Educación Secundaria, el martes la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) dio lugar en su sala de actos para que estudiantes y docentes de los liceos 48, de Puntas de Manga, y 52, de Villa García, ambos en Montevideo, presenten la muestra “Uruguayos por el espacio”.

Se trata de 36 infografías sobre 35 asteroides que tienen el nombre de personas destacadas en la ciencia y la cultura uruguaya. Los estudiantes del liceo 52 se encargaron de las infografías, mientras que los del liceo 48 de la creación de videos vinculados a cada asteroide, a los que cada persona podía llegar a través de un código QR que se encontraba en cada una de las infografías.

En diálogo con la diaria, Ignacio Brazuna, estudiante del 52, y Emily Rodríguez, estudiante del 48, contaron que la iniciativa surgió “para que el resto del país sepa que hay 35 asteroides con nombres de uruguayos”, ya que “la mayoría no lo sabe” e incluso ellos, hasta que su docente de Astronomía, Katyuska Motta, evocó la temática.

Contaron que el proceso de creación de las infografías y los videos se hicieron en paralelo dentro de cada liceo, pero también tuvieron dos encuentros para intercambiar sobre cómo fusionar y complementarse con la herramienta de la infografía y la de la inteligencia artificial. Asimismo, Rodríguez destacó que tuvieron un diálogo con dos personas reconocidas de la ciencia: el astrónomo Gonzalo Tancredi, que es uno de los uruguayos cuyo nombre lleva un asteroide, y Adrián Rodríguez. “Es para que el mundo conozca y acepte que la astronomía es parte de nosotros”, señaló la estudiante.

Muestra Uruguayos por el Espacio. Foto: Alessandro Maradei

Con la infografía y el video, los estudiantes narraron que “podés aprender más en profundidad sobre cada asteroide: por qué tiene el nombre y cómo se descubrió, entre otras cosas”.

En cuanto a la creación de los videos, Rodríguez especificó que extrajeron fotos de cada asteroide y utilizaron la inteligencia artificial para que el astrónomo fallecido hablara al respecto. En tanto, Brazuna explicó que para hacer las infografías se dividieron en grupos de máximo cuatro estudiantes e investigaron sobre cada asteroide, buscaron las plantillas y juntaron la información con las imágenes. “Estamos orgullosos de haber logrado esto”, concluyeron.

Si bien la iniciativa fue propuesta por Motta a sus estudiantes, también se lo planteó a un docente de Comunicación Visual del liceo 52, Mauricio Rodríguez. En conversación con la diaria, Motta contó que la idea surgió a partir de una charla con su inspectora, en la que intercambiaron sobre el desconocimiento sobre los asteroides uruguayos y, a partir de ahí, le propuso a Rodríguez entrecruzar la información con lo visual. Además, indicó que de esa forma encontró apoyo para realizar el trabajo, que era “mucho para un solo liceo”.

Uno de los puntos que destacó Motta fueron los encuentros de los estudiantes con los astrónomos: “Esto motivó muchísimo a los estudiantes, no solo en la asignatura, sino también en su vida personal, vos veías que no lo dejaban ir y me decían: ‘No podemos creer que haya venido a trabajar con nosotros’”.

Muestra Uruguayos por el Espacio en el salón de Actos de la ANEP. Foto: Alessandro Maradei

Por otro lado, Motta aseguró que el trabajo en ambos grupos “fue excelente”, considerando que trabajar “con dos liceos es complejo, dos liceos que están en barrios también complejos y ellos también sentían esa parte, que nadie les reconocía nada por estar donde vivían”.

Asimismo, la docente contó que el trabajo fue financiado por la Junta Departamental de Montevideo y que eso también generó una motivación en el estudiantado. Rodríguez, en tanto, delineó que el trabajo funcionó a modo de primera evaluación semestral, pero debido a “las dificultades y obstáculos del proyecto”, terminó siendo parte del curso anual como “componente fundamental”.

A partir del vínculo con la Junta es que la muestra llegó a la ANEP. Según dijo a la diaria Virginia Cáceres, presidenta del ente, el proyecto se presentó en la Junta y fue invitada a asistir. “Conocí a la profesora, los conocí a ellos, estuve charlando y del diálogo me dijeron que los chiquilines tienen una mirada muy linda, porque inclusive ese día en la Junta los estudiantes hicieron mucho hincapié en que son de zonas de Montevideo que siempre están estigmatizadas. Entonces, que ellos tuvieran la posibilidad de venir a la Junta y mostrar que había otras realidades para ellos era muy importante”, así como también lograr que su trabajo esté presentado unos días en la ANEP.