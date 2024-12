“La designación [de horas] es caótica”, aseguró a la diaria Ana Borges, presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu). La regional montevideana publicó un comunicado en el que denunciaban la situación y, posteriormente, el reclamo fue adoptado por el sindicato a nivel nacional, luego de que el tema de la elección de horas fuera planteado este viernes en el secretariado ejecutivo.

Según explicó, el sindicato está disconforme con el formato para elegir las horas docentes en UTU, ya que es “virtual-presencial”, y, según aseguró, “tiene fallas” e “irregularidades”. Asimismo, el reclamo se acrecienta debido a que, según la sindicalista, en la última instancia bipartita con el director general de UTU, Juan Pereyra, le advirtieron al jerarca que “no innovara con el trabajo de los compañeros y compañeras con algo totalmente nuevo”. Asimismo, señaló que Pereyra les dijo que serían veedores del proceso, pero eso “no está sucediendo; ni siquiera se cumple la ley de negociación colectiva”, dijo.

De acuerdo a Borges, “el sindicato ya había advertido que esto se iba a dar, porque es una forma bastante insegura, que no da seguridad a los docentes”. La presidenta de Afutu explicó que no se trata de que los docentes tengan “errores” y que no puedan “conectarse”; “eso es subestimar la profesión docente”, dijo.

Contrariamente, señaló que las “fallas” están en el sistema y que ya está habiendo “irregularidades” cuando apenas están eligiendo los docentes efectivos de 20 horas y los docentes que eligen tecnicatura”, es decir, aproximadamente 10% del total. “Si está habiendo ya irregularidades con esta pequeña muestra, es clarísimo lo que va a pasar cuando vayamos a elegir todos”, manifestó.

Explicó además que el sistema virtual se trata de una “plataforma nueva” y que ha pasado que docentes en sus designaciones han estado 11 horas conectados para poder elegir las horas. “Y después se habla del estrés…”, esgrimió.

Por otro lado, aclaró que como sindicato no están “en contra de la virtualidad”, pero recordó que en la elección de horas de 2024 parte de la elección fue de manera virtual y “hubo irregularidades que se fueron subsanando, pero fue una pequeña demostración”. Sin embargo, señaló que desde el inicio de esta administración “no se pudo negociar absolutamente nada”, ya que el director general “no dialoga absolutamente con nadie”.

“Como sindicato somos defensores de la presencialidad porque no hay mejor forma de decir que algo funciona o no funciona que cuando uno lo ve”, finalizó.