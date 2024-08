Nuevamente, los profesores de Secundaria padecieron esta semana la caída casi permanente del portafolio docente, en el que tienen registro de todas las evaluaciones de los estudiantes, así como de las planificaciones que luego ejecutan en clase. Los problemas técnicos en la plataforma que gestiona la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) fueron particularmente mal recibidos, en un momento del año en el que es necesario cerrar promedios y realizar distintas reuniones.

Por ejemplo, el núcleo sindical del liceo Bauzá, donde funcionan cursos de bachillerato, denunció públicamente que los problemas técnicos generaron dificultades en la concreción de las reuniones entre los profesores de los grupos de quinto y sexto grado, que todavía se siguen rigiendo por el Plan Reformulación 2006. En ese contexto, plantearon que los docentes se vieron imposibilitados de subir las notas de los estudiantes, en un momento del año en que debían cerrar promedios.

“Esto afecta seriamente nuestra labor, ya que nos obliga a trabajar en horarios inusuales, (en la madrugada es cuando funciona), asistir a reuniones y que no se lleven adelante por saturación en el sistema y/o reagendar reuniones, lo cual supone pérdida de clases para el estudiantado y doble trabajo para lxs docentes que tienen que reestructurar horarios producto del multiempleo en el que nos vemos obligadxs a trabajar”, planteó el núcleo sindical en su comunicado emitido el miércoles.

En diálogo con la diaria, la presidenta de la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), Camila Menchaca, dijo que lo sucedido esta semana es “muy parecido” a lo que los profesores tuvieron que vivir en el cierre del año lectivo 2023. Además de las reuniones y los cierres de promedios en bachillerato, Menchaca explicó que también es un momento en el que se deben llevar a cabo distintas actividades en los grados en los que ya se aplica la Transformación Curricular: séptimo, octavo, noveno y primer año de Educación Media Superior.

En concreto, señaló que en esos grados la semana pasada se debieron cerrar los promedios correspondientes al bimestre junio-julio y las reuniones de profesores están previstas para fin de agosto. Según agregó, los profesores también tienen que desarrollar las evaluaciones semestrales de sus estudiantes, que deben ser ingresadas al portafolio docente, popularmente conocido como “libreta digital”.

“Eso hace que tengamos un montón de docentes pasando más tiempo adentro de la libreta que en otros momentos del año, porque cada vez que uno realiza la evaluación debe colocar en la libreta las notas de cada una de esas evaluaciones”, planteó. Sin embargo, valoró que la falta de previsión de la DGES hizo que la mayor cantidad de trabajo administrativo generara un “colapso” de la libreta durante “prácticamente toda la semana”, que de hecho comenzó el viernes de la semana anterior.

Menchaca afirmó que, a diferencia de otros momentos de sobrecarga, cuando los docentes podían entrar a portafolio pasadas las 23.00 y hasta las 6.00 del día siguiente, ello no fue posible esta semana. No obstante, la presidenta de ADES Montevideo entendió que ninguna de las dos situaciones es deseable, ya que no está bien que se obligue a los profesores a trabajar en la madrugada, fuera de su horario laboral.

ADES Montevideo planteó el tema a la DGES, que acusó recibo, pero no ofreció soluciones

Menchaca señaló que el tema fue planteado en reiteradas oportunidades a las autoridades de Secundaria, ya que se trata de una preocupación importante para los docentes, a quienes pasar los promedios de un grupo de corrido se les vuelve prácticamente imposible e incluso algunas veces el error informático hace que pierdan toda la información que cargaron. La última vez que plantearon el tema fue en una instancia bipartita llevada adelante el lunes, en la que las autoridades acusaron recibo y le dijeron al sindicato que tenían razón con el reclamo, pero el inconveniente se siguió dando a lo largo de toda la semana, lamentó Menchaca. Según sostuvo, en su caso recién pudo completar los promedios de sus estudiantes en el día de ayer.

Señaló que los días lunes, martes y miércoles el uso del portafolio fue “imposible”, lo que llevó a que muchas reuniones de profesores se tuvieran que posponer para otro horario o incluso para otro día. Por su parte, planteó que pueden volver a registrarse problemas la semana próxima, cuando está prevista otra instancia de reunión de profesores. Consultada al respecto, Menchaca señaló que no es posible encontrar otra alternativa, como realizar el registro en otra aplicación, ya que por normativa de Secundaria los docentes están obligados a realizar todo el registro de su trabajo y de las evaluaciones de los estudiantes en el portafolio. Además, dijo que la Transformación Curricular planteó más instancias de entrega del boletín de rendimiento de los estudiantes en el año, lo que implica que los profesores tengan que cerrar promedios cada menos tiempo.

Más allá de que advirtió que la plataforma Crea, administrada por Ceibal, también presentó algunos problemas en los últimos días, la presidenta de ADES Montevideo aseguró que la gestión del portafolio docente depende directamente de la DGES y la solución pasaría por una mayor inversión en la plataforma, para darle mayor capacidad de uso en simultáneo.

Por su parte, la presidenta de ADES Montevideo cuestionó que las entregas de boletines ya no estén ligadas a una previa reunión de profesores, en la que se podía realizar un juicio general sobre el desempeño de los estudiantes, que era comunicado a través de esa vía a las familias. Según detalló, en dicho juicio se planteaban las potencialidades y los aspectos a mejorar del estudiante, lo que, por ejemplo, podía ir desde cosas concretas como la necesidad de mejorar la asistencia a alguna materia en particular o al espacio de tutorías, como también la solicitud de un informe psicopedagógico.

“Entonces, la entrega de boletines nunca tiene un juicio global de los docentes con algo que le queramos hacer llegar a las familias y las reuniones de profesores son simplemente de puesta al día respecto de en qué están algunos estudiantes y tratar de buscar alguna solución a algún problema específico. Eso para nosotros no está bueno, porque eliminó el proceso mediante el cual nosotros tratamos de ver globalmente al estudiante y hacerle llegar a la familia un mensaje unificado, más allá de lo que le pasa en Historia, lo que le pasa en Geografía o en Educación Física”, concluyó.