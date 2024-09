“La falta de prevención de ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] pone en peligro a trabajadores y estudiantes. La mayoría de las escuelas no tienen habilitación de bomberos, hay varias denuncias realizadas por los trabajadores en el MTSS [Ministerio de Trabajo y Seguridad Social] y las autoridades de UTU siguen sin ir a dar explicaciones”, manifestó en su cuenta de X Ana Antúnez, edila del Frente Amplio.

La mayoría de las escuelas no tienen habilitación de bomberos , hay varias denuncias realizadas por los trabajadores en @MTSSuy la autoridades @UTUUruguay siguen sin ir a dar explicaciones. pic.twitter.com/TI7nJyxHOZ — Ana Antúnez (@AlasAntunez) September 17, 2024

La afirmación se enmarca en una situación reciente ocurrida en la Escuela Prevencionista en Seguridad Industrial: este lunes, tres sectores del centro educativo de la UTU se incendiaron.

De acuerdo a un comunicado emitido por el núcleo sindical de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu), se trató de un “incendio de gravedad” que alcanzó el comedor, la sala docente y archivo. Según explicaron, el fuego “pudo mitigarse al inicio con la acción de los y las compañeras funcionarias presentes usando los extintores y evacuando a los grupos de estudiantes presentes, pero se reinició luego de 15 minutos viéndose fuego por las ventanas”.

En consecuencia, el núcleo sindical afirmó que el incendio afectó “a compañeras con sangrado nasal y afecciones varias, dejando las paredes mojadas, una rajadura en la estructura y un olor tóxico importante que puede afectar la salud de todos”. A su vez, esbozaron que se vieron afectados “archivos de respaldo físico”.

“Es importante que toda la Comunidad Educativa tenga presente que el deber de prevención lo tiene la Administración”, sentenciaron. En ese contexto, el núcleo sindical aseguró que Afutu “ha hecho reiteradas denuncias sobre condiciones precarias de trabajo de muchas Escuelas Técnicas y Agrarias en los ámbitos Bipartitos y en el Tripartito al que la DGETP [Dirección General de Educación Técnico profesional] no se ha presentado”.

La respuesta del director general de UTU

En diálogo con la diaria, el director general de UTU, Juan Pereyra, narró que “aparentemente fue un cortocircuito” que provocó el incendio y que “inmediatamente se suspendieron las clases”. En cuanto a las afectaciones, señaló que de acuerdo a las autoridades del centro educativo “una persona tuvo una pequeña quemadura” y que “la parte edilicia está siendo evaluada”.

Desde entonces, señaló que los estudiantes están teniendo las clases de manera virtual y que, en paralelo, se está trabajando “en adecuar el lugar nuevamente y buscar que tenga todas las condiciones de seguridad necesarias para volver a las clases”.

En concreto, Pereyra especificó que contratarán una empresa de limpieza, que contactaron a “la empresa que había realizado en su momento toda la instalación eléctrica y está empezando a trabajar para que quede todo en perfectas condiciones”, y que también se está analizando “la seguridad del edificio” con técnicos.

“Si se llega con las condiciones edilicias necesarias y seguridad total, sin ningún tipo de riesgo, quisiéramos ver si las clases pueden empezar el lunes, pero se va a evaluar el jueves y viernes”, agregó Pereyra. Asimismo, señaló que están tramitando el traslado de la Escuela Prevencionista a otro edificio.

En cuanto a las afirmaciones del núcleo sindical sobre su ausencia en las instancias de reunión, el director general de UTU afirmó: “Tenemos 300 dependencias y en algunos casos sí hay algún tipo de cadencia, pero siempre se han tomado todos los recaudos correspondientes. Y si yo no me he presentado, es porque a veces no tiene sentido que vaya, porque provoca más problemas que soluciones”.