La Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) decidió convocar un paro de 24 horas a nivel nacional, luego de que un estudiante agrediera al subdirector de una UTU de salto el viernes pasado, sostuvo a la diaria su presidenta, Ana Borges.

Borges contó que el viernes un adolescente ingresó a un salón de clase con una actitud “bastante violenta” con la intención de golpear a otro joven. Ante esta situación la docente presente intenta interceder y logra que el estudiante se retire. Sin embargo, fuera de salón la adscripta y subdirector del centro educativo “no logran calmarlo”.

“Llaman a la madre, pero no puede ir a buscarlo e intentan llamar al padre. A todo esto, el chico se retira de la institución y el subdirector preocupado con la situación sale tras él, porque sabemos lo que es que un adolescente menor de edad se retire sin autorización de una institución, más aún en estado en el que nunca se sabe qué va a pasar, y que por sobre todo siempre son nuestra responsabilidad. En ese momento, el adolesente se dio vuelta y golpeó al subdirector”, relató.

Durante la jornada de paro, los trabajadores desarrollarán distintas concentraciones y movilizaciones. Borges apuntó que las actividades centrales se desarrollarán en Salto. Además, los docentes realizarán encuentros de reflexión para analizar qué hacer en esta situación.

Presidenta de Afutu: “No podemos seguir aceptando trabajadores lastimados”

La presidenta de Afutu explicó que el paro nacional no se activa “porque sí”, sino que los trabajadores recurren a esta medida por la “cascada de situaciones de violencia” que están atravesando en todo el país. Señaló que no se puede naturalizar que los trabajadores de la educación “entremos a clase y no sabemos en que estado vamos a salir”.

“A ningún trabajador le agrada perder un día de salario, porque nosotros perdemos salarialmente, pero de alguna manera tenemos que visibilizar este tema. La sociedad tiene que entender lo que está pasando con los trabajadores de la educación, que un día sí y el otro también, nos está pasando esto”, manifestó.

Borges sostuvo que en el sindicato reconocen que los estudiantes “son parte de la sociedad violenta en la que vivimos”, pero no son ellos quienes deben “solucionarlo”. “Acá hay una falta total del Estado”, expresó.

La presidenta de Afutu dijo que son necesarios equipos multidisciplinarios, integrados por psicólogos y otros profesionales, que puedan actuar en estas situaciones. Si bien reconoció que estos actores pedagógicos quizás no logren cambiar la realidad, “por lo menos, pueden aminorar la situación”.

Asimismo, la dirigente criticó que el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública definió una serie de medidas contra la violencia en los centros educativos de las que se enteraron “de rebote” y se tomaron sin ningún tipo de diálogo con los trabajadores que son quienes están “24/7 con los estudiantes”.

“No hubo negociación colectiva, no hubo conversación con los trabajadores. Reconocemos que no tenemos la autonomía como para decir: 'esto sí y esto no', mucho menos en tema tan delicado, tenemos que escuchar a gente que sabe mucho más de seguridad que nosotros, pero nuestra voz tiene que ser importante. Somos los que estamos todos los días”, manifestó.

Borges señaló que los trabajadores saben que los paros en la educación “no son bien vistos”, pero es una forma de decir “basta”. “No es un fin de semana largo, no nos da gracia perder un jornal más, al igual que a ningún trabajador, pero no podemos seguir aceptando trabajadores lastimados”, apuntó. “Nosotros vamos a trabajar y no sabemos si vamos a llegar [a nuestra casa] o no, en qué estado o si vamos a terminar en una policlínica”, agregó.

“Ya está, entendemos con quién estamos trabajando, pero tampoco tenemos las herramientas suficientes. Las herramientas las debe dar el Estado”, subrayó.