El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó en su sesión de este martes el calendario escolar para 2026. De acuerdo con lo aprobado, las clases en todos los subsistemas comenzarán el 2 de marzo. Este punto fue cuestionado por los consejeros docentes en el organismo, que no acompañaron la aprobación del calendario.

Según pudo confirmar la diaria, Julián Mazzoni, uno de los representantes de los docentes en el organismo, se abstuvo, y acerca del inicio el lunes 2 de marzo argumentó que en esa fecha la mayoría de los centros educativos no cuenta con los equipos directivos instalados en el centro, ya que, precisamente, es el día en que muchos asumirán sus labores. Se trata de un cuestionamiento que fue realizado este año de parte de distintos colectivos docentes, ya que en 2025 las clases empezaron el 5 de marzo, inmediatamente después del feriado por Carnaval, y ello trajo dificultades por el poco tiempo para preparar el inicio de cursos. Ello se explica porque buena parte de los contratos docentes en los centros educativos van del 1° de marzo al 28 de febrero del año siguiente.

Desde las autoridades políticas del Codicen, en tanto, se busca aumentar la cantidad de días de clase en el año y tender a los 190 días. Según dijo el presidente del Codicen a Canal 5, se apunta a reducir el receso de verano, que consideró “muy largo” y que por su longitud tiene efectos adversos en el desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes, que dejan de asistir a sus centros educativos por más de dos meses.

Por su parte, otra novedad del calendario 2026 será que habrá tres semanas completas de receso, que se distribuirán en tres momentos distintos. Más allá de algunas propuestas que surgieron desde el magisterio para recuperar las dos semanas de vacaciones en julio, el Codicen finalmente resolvió mantener una semana en ese momento del año y sumar algunos días de receso en setiembre, de forma de que las vacaciones de primavera duren en total una semana. De esa forma, habrá una semana de vacaciones en Turismo, que el año que viene será del 30 de marzo al 5 de abril; otra semana en julio, del 29 de junio al 5 de julio, y una semana del 21 al 27 de setiembre.

Caggiani argumentó que en Uruguay hay “muy pocos recesos” que permitan cortar con el trabajo durante el año, lo que repercute en la sobrecarga de los equipos docentes en algunos momentos del calendario. Además, planteó la necesidad de que todos los subsistemas tengan receso al mismo momento, ya que el sistema educativo también es un importante sistema de cuidados, en referencia a la necesidad de las familias que tienen niños en diferentes subsistemas y que, como ocurrió en los últimos años, tienen vacaciones en distintos momentos.

De acuerdo con el calendario votado por el Codicen, las clases terminarán en la segunda quincena de diciembre.

Otro de los cuestionamientos de Mazzoni para no apoyar el calendario propuesto por las autoridades políticos es que no contempla los acuerdos alcanzados por el grupo de trabajo para la revisión de la Transformación Curricular Integral (TCI) del gobierno anterior. En particular, el consejero planteó en la sesión que el calendario aprobado supone que en 2026 se seguirá trabajando con los mismos reglamentos de evaluación de la TCI, cuando es un tema que está a estudio del Codicen y hay acuerdo en el grupo de trabajo para realizar modificaciones.

Además, el consejero argumentó la necesidad de contar con dos semanas de vacaciones en julio, principalmente por motivos de salud, ya que originalmente dicho receso estaba fundamentado en la necesidad de cortar el contagio de virus que se propagan en invierno. Por su parte, Mazzoni indicó que contar con dos semanas es importante para que los docentes puedan tener un adecuado tiempo de descanso, lo que consideró clave para reducir el estrés laboral.

Al respecto, Caggiani dijo días atrás al programa Arriba gente que la extensión del receso invernal durante dos semanas ha perdido peso en los últimos años, ya que los reportes de la propia ANEP marcan que el momento en que en los últimos años se han registrado más inasistencias a causa de virus respiratorios es en abril y mayo.