Con el visto bueno y con el visto malo, llegó la semana de Carnaval, llegó el 5 de marzo y, tal como había sido calendarizado por la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), empezaron las clases en todos los subsistemas del país.

El ojo está puesto ahí: cómo iniciaron las clases los estudiantes y los docentes. Días atrás, algunos sindicatos anunciaban distintas problemáticas que entorpecerían el comienzo de las clases: desde la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Pública (FUM-TEP), la falta de creación de cargos no docentes y problemas con las inscripciones digitales; desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), carencias edilicias, la dificultad para que los docentes accedan a horas y, por ende, asignaturas sin docentes; desde la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) se hablaba de superposición de horarios, elecciones de horas tardías y docentes sin horas.

En este contexto, desde este miércoles y hasta el próximo lunes, comenzarán las clases alrededor de 670.000 estudiantes de educación inicial y primaria, de educación media (secundaria y UTU) y de formación docente, según datos de la ANEP.

En el primer día, sin embargo, hubo varias situaciones que fueron denunciadas por los sindicatos y respondidas por las autoridades.

Secundaria

En Secundaria, este miércoles comenzaron los estudiantes de séptimo grado y del primer año de educación media superior y, a partir del jueves, lo hará el resto de los grupos. Durante la jornada del primer día de clases, uno de los principales reclamos fueron varias asignaciones erróneas de estudiantes, que fueron denunciadas por decenas de padres que concurrieron personalmente a la Dirección General de Educación Secundaria (DGES).

Subrayado consignó algunos de los casos: padres denunciaron que su hija fue asignada a un liceo en Pan de Azúcar, a pesar de vivir en Montevideo, mientras que en otro caso, una estudiante debía iniciar cuarto año de liceo y el sistema la anotó en tercero.

“No voy a decir que fue una falla”, respondió, sin embargo, Jenifer Cherro, directora general de Educación Secundaria, a ese medio. Según la jerarca, “el hijo que haya sido inscripto en tiempo y forma tiene un lugar asignado; generalmente los que se inscriben primero y respetan todo lo que es la cronología ya tienen asignado hace bastante tiempo y con tranquilidad”, dijo. “A veces, las personas se inscriben a último momento y Secundaria lo que hace es otorgarles un lugar”, agregó.

Por otra parte, Cherro aseguró que “los comienzos de cursos siempre tienen estas cuestiones de ‘me tocó de tarde’, o ‘me tocó de mañana’, o ‘no me tocó en el liceo que quería’”. En ese marco, señaló que “esas cosas se ordenan entre marzo y abril” y que es necesario mantener la “calma” y que las familias vayan “al liceo, a la reguladora, a donde tengan que ir para lograr ese cambio que necesitan”. “Siempre que haya lugar, se le va a contemplar”, finalizó.

Sus declaraciones sobre la situación, con importante repercusión en redes sociales, fueron comentadas por usuarios que afirmaban que tuvieron problemas pese a haber realizado las inscripciones en tiempo y forma. Por su parte, Camila Menchaca, presidenta de la filial montevideana de Fenapes, escribió en X que, además, hay estudiantes que terminaron de aprobar el año en febrero y tampoco quedaron anotados.

“Hay un relato de que estamos en el mejor de los mundos posibles en materia educativa, y esto lamentablemente no condice con lo que estamos constatando en la realidad”, aseguró en una rueda de prensa José Olivera, vicepresidente de Fenapes. De hecho, en este primer día de clases, el liceo 1 de Las Piedras fue ocupado por la filial de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, debido a la superpoblación de los grupos, la falta de equipo multidisciplinario y la necesidad de más cargos de adscriptos.

De acuerdo a Olivera, existen problemas “estructurales” en todos los subsistemas, muchos planteados el año pasado a las autoridades de la educación, como la superpoblación. Si bien los sindicatos analizarán el inicio de clases en las próximas horas, Olivera se manifestó en contra de que el comienzo haya sido este miércoles. “Hay falta de tacto político del manejo de los tiempos, porque al fijar el inicio de cursos un 5 de marzo, cuando usted viene de un feriado que fue sábado, domingo, lunes y martes, donde hay cambios de importantes figuras institucionales como son equipos directivos, o incluso, este año, producto de los concursos de inspectores que cambian de zona, se hace muy difícil que la información fluya debidamente”, aseguró.

Inicio “desordenado” en UTU

“En muchos años nunca habíamos empezado en forma tan desordenada las clases”, aseguró a la diaria Ana Borges, presidenta de la Afutu. Según la sindicalista, la palabra que define al comienzo del año lectivo es “caos”: “Los docentes aún no tenemos horarios de nuestras respectivas clases”, dijo, y agregó que eso no es responsabilidad del equipo de dirección de cada escuela técnica, sino que se debe a que el 28 de febrero todavía había docentes eligiendo sus horas de trabajo. “Ningún director ni directora puede armar el cronograma teniendo la consideración del multiempleo”, explicó, y agregó que esta situación genera que haya “superposición de horarios”.

Por otra parte, dijo que, hasta el día de hoy, los adscriptos de San José no tenían la resolución de sus horas firmadas por el director general de UTU, Juan Pereyra, por lo que los docentes habían decidido parar hasta que se las otorguen. “Eso significa que tu vínculo laboral no existe”, explicó.

Tal como habían denunciado tiempo atrás, Borges reiteró que, debido a los problemas que surgieron de la nueva plataforma de elección, muchos docentes no pudieron acceder a horas, lo que también hizo que haya grupos superpoblados de hasta 36 estudiantes.

“Esto causó ansiedad, incertidumbre, compañeros egresados que tienen una carrera por delante que se quedan sin horas: hay un centenar de docentes sin horas y otro tanto que no llegó a la misma carga horaria”, aseguró.

Por último, hizo referencia a que en Rocha, específicamente en el Chuy, los docentes de UTU hicieron un paro y se declararon en conflicto debido a que la directora de un centro fue denunciada por docentes y funcionarios por acoso. “Fue sumariada, se realizó el acto administrativo y vuelve a tomar el cargo en la misma institución; los compañeros sienten miedo, inseguridad”, manifestó.

En tanto, en diálogo con la diaria, Pereyra hizo referencia a la elección de horas: “Es algo extraño, porque hay más horas y más grupos que el año pasado”. Si bien admitió que “las elecciones de horas se desarrollaron con algún problema, como todos los años”, destacó que este año hicieron “concursos y los docentes se están efectivizando, algo que no se hacía desde hace años”.

En ese marco, dijo que más del 90% de las horas se otorgaron y que los problemas que surgieron en las elecciones se solucionaron. A su vez, aseguró que en una instancia tripartita manifestó que “si había docentes que por causas ajenas al propio docente no pudieron elegir, pasaran el listado y que íbamos a intentar encontrar una solución, pero no me ha llegado nada”.

Por último, esgrimió que “hubo un pequeñito problema en el sur de San José” con respecto a las resoluciones, pero manifestó que el viernes pasado las firmó y que por Carnaval no se pudieron publicar antes, pero que todas las directoras fueron avisadas para comunicarles que este mismo miércoles iban a salir.

Demanda insatisfecha de tiempo completo en Primaria

Olga de las Heras, directora general de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), especificó en una rueda de prensa que este miércoles hubo más de 316.500 niños y niñas en 2.300 escuelas con más de 24.000 docentes trabajando.

De acuerdo con la jerarca, se trató de un inicio de año con algunas “particularidades”, no sólo por ser el último de su gestión, sino también porque hubo “algunos inconvenientes en cuanto a factores climáticos”. Concretamente, narró que en Colonia hubo cuatro escuelas que no pudieron abrir porque los caminos de llegada se inundaron debido a la lluvia de estos últimos días. En esos casos, iniciaron las clases a través de la plataforma CREA y así continuarán hasta que el agua baje.

“Lo demás está todo en orden”, aseguró, y dijo que durante el día recorrieron distintas escuelas de Montevideo “para ver realmente si tenemos algún inconveniente en cuanto a la conformación de grupos”.

Por otra parte, admitió que muchos estudiantes no pudieron acceder a las inscripciones para las escuelas de tiempo completo. Sin embargo, destacó que el niño o niña que se intentó inscribir para la otra modalidad “no quedó fuera del sistema”, sino que se lo dirigió a “la escuela de origen”.

En ese contexto, aludió a que el sistema de inscripciones web “es algo nuevo” para las autoridades y que “si hubo algún error, es el primer año”, y todos los reclamos se están “atendiendo”.

Elbia Pereira, exsecretaria general de la FUM-TEP y designada consejera de la ANEP, dijo a la diaria que “aún no se han completado todas las elecciones” de cargos y que, al igual que el año pasado, “hay faltante de cargos para que maestras los ocupen”, aseguró.

Si bien señaló que “en el inicio de curso siempre se reajustan licencias maternales y de otra naturaleza, lo que hace que estos días se esté completando toda la plantilla, así como también es cierto que la disminución de la natalidad hace que tengamos también algunas situaciones en las que hay compañeras que no encuentran el lugar para desempeñarse profesionalmente”, manifestó que existen “reajustes de cargos que se han hecho en Primaria que llevan a que algunos grupos de alumnos estén con un número que no es el óptimo ni el ideal, sino que se está tratando de revertir”.

En concreto, aseguró que hay clases de entre 30 y 40 alumnos, y que las autoridades están “buscando soluciones”.