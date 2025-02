La gestión de Jenifer Cherro en la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) estuvo marcada por diferentes polémicas, por ejemplo, las que provocaron sus explicaciones de los buenos resultados educativos en Colonia, y por haber incluido en su currículum y en una declaración jurada información incorrecta sobre su formación de posgrado.

A nivel de sus acciones políticas, fue señalada por colectivos docentes y estudiantiles y por el Frente Amplio de haber protagonizado una campaña de persecución en contra de actores que fueron críticos con su gestión y la de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Su período en la DGES termina con otra polémica, luego de que, con fecha del 27 de diciembre pasado, firmara una resolución con la confirmación y designación de los inspectores para el período que va del 1° de marzo de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026. En dicha resolución, la jerarca se autodesignó como inspectora de Literatura interina. Al respecto, la ordenanza 10 de la ANEP es clara al establecer que “los funcionarios intervinientes en el procedimiento administrativo deberán excusarse y ser recusados cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad por interés en el procedimiento en que intervienen”.

Distintos jerarcas y exjerarcas de la ANEP consultados coincidieron en que la resolución debió haber sido firmada por la subdirectora de la DGES, Maris Montes, pero Montes también aparece en el listado de inspectores a ser confirmados y designados para el próximo año (ver recuadro). En ese caso, varias fuentes coincidieron en que se debió quitar del listado el nombre de una de las dos jerarcas para que la otra firmara la resolución, y luego elaborar una segunda resolución en la que el otro cargo político fuera designado como inspectora. En tanto, otra fuente señaló que el propio Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP podría haber tomado la resolución que implicaba directamente a la directora y la subdirectora de Secundaria.

La resolución fue recibida con sorpresa por algunos integrantes del Codicen, pese a que el organismo debe ser informado formalmente de las designaciones de los inspectores en los subsistemas.

Además de estos aspectos, la norma tiene otros elementos que no van en la línea de la normativa vigente. El más llamativo es que dicho organismo dispuso el cese del vínculo funcional de Cherro con la administración a partir del 28 de febrero de este año. En una resolución del 7 de noviembre de 2023 firmada por los expresidentes de la ANEP Robert Silva y Virginia Cáceres –cuando se desempeñaba como secretaria general–, se determinó el cese de Cherro a partir del 28 de febrero de este año, después de que en 2023 cumpliera 39 años de actuación docente. Ello no le impediría continuar como directora general hasta que asuma el director designado por el gobierno electo, Manuel Oroño, ya que no se trata de un cargo docente.

Por su parte, algunas fuentes vinculadas a la gestión de Secundaria marcaron a la diaria que, si bien reglamentariamente es posible dejar en reserva un cargo para asumir uno de mayor jerarquía, como claramente es el de la dirección general, ello sólo se hace con cargos efectivos y no con interinos, con base en una circular de 2002 firmada por Robert Silva cuando era secretario general del Codicen.

El cargo de inspección de Literatura al que volvería Cherro es interino, por lo que a la jerarca le correspondería volver a su cargo efectivo, que es el de directora de un liceo. Según la normativa jubilatoria vigente, jubilarse desde un cargo de inspector presenta beneficios con relación al de director, sobre todo a la hora de definir el dinero mensual que recibirá la persona que se jubila.

El caso de Cherro es similar al del profesor de Matemática Ariel Fripp, quien se desempeñaba como inspector interino de Matemática y en 2018 fue designado como inspector coordinador de asignaturas. Cuando las actuales autoridades de Secundaria le manifestaron que no sería renovado, tuvo que volver a dar clases, ya que Cherro no consideró adecuado nombrarlo nuevamente como inspector.

la diaria se contactó con Cherro para consultarla sobre la situación, pero no obtuvo respuesta.