Con apoyo de la sala docente del centro educativo, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Las Piedras resolvió realizar un paro con ocupación durante el primer día de clases. El principal motivo de la medida fue la situación de los liceos de bachillerato de la zona, a la que los docentes definieron como de “emergencia”. Además de la falta de cargos de adscripción, ADES Las Piedras afirmó que en algunos grupos de ese tramo estaban en lista entre 40 y 50 estudiantes.

Más allá de que cuestionó la medida que tomaron los profesores, durante la ocupación, se hizo presente el presidente en funciones de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Juan Gabito, que dialogó con los docentes acerca de sus reclamos. También estuvo en el centro educativo Julián Mazzoni, uno de los representantes docentes en el Consejo Directivo Central.

En diálogo con la diaria, Víctor Fernández y Gabriel Núñez, integrantes de ADES Las Piedras, señalaron que los docentes están al tanto de la conformación de grupos desde el año pasado, cuando ya habían marcado la necesidad de contar con más espacio en la zona. No obstante, la noticia de que había grupos tan superpoblados les llegó la semana pasada después del proceso de inscripciones.

En ese momento y antes de definir la ocupación, intentaron que la situación se solucione a través de pedidos a la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), pero sus planteos no fueron atendidos. Fue por ello que definieron ocupar, medida que reconocen “un poco extrema”, pero que también sirve “para llamar la atención” de las autoridades. De hecho, aseguraron que de no haber sido por la ocupación, no habrían tenido la instancia de diálogo con las autoridades.

Los docentes valoraron que tanto Gabito, como la inspectora de la DGES, que se presentaron en el liceo el miércoles, mostraron disposición a solucionar los problemas planteados. Una primera señal que desde ADES consideraron positiva fue que les afirmaron que nuevos grupos están en proceso de creación, para que deje de haber entre 40 y 50 estudiantes en lista. Si bien valoraron dicho compromiso, también se preguntaron por qué dicha creación no ocurrió antes.

Otro de los planteos del colectivo docente de la zona es que se precisan más espacios para clase, contemplando que los cambios curriculares aumentaron la cantidad de materias si se tienen en cuenta las optativas. Para paliar esa situación y sabiendo que no es la solución ideal, los profesores solicitan la construcción de un anexo al Liceo 1, mientras tanto se transita hacia la solución definitiva, que para ADES sería la construcción de un nuevo liceo de bachillerato en el lugar.

Desde el mediodía y hasta la tardecita, los docentes se reunieron en asamblea y analizaron una propuesta escrita enviada por las autoridades, y definieron levantar la ocupación. Según un comunicado emitido después de la reunión, valoraron que para el Liceo 1 se consiguieron 40 horas de apoyo de adscripción, la creación de un cargo de profesor orientador pedagógico para uno de los turnos y la “elevación al sistema de suplencias por licencias de dos cargos de adscripción” en dos turnos. Además, para el liceo 3 lograron el compromiso de tener un nuevo grupo de segundo de bachillerato y 20 horas de apoyo a la adscripción, ambas para el turno vespertino.

Por su parte, señalaron que se concretó la realización de una mesa de negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No obstante, los docentes advierten que algunos de los reclamos más importantes no fueron tenidos en cuenta por las autoridades y, por tanto, habrá “múltiples problemas en el comienzo de los cursos”. Según el comunicado, estos se darán “especialmente en el liceo 1, donde no ha habido ninguna respuesta al problema de la superpoblación y superposición de turnos”.