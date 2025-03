Este jueves, el Consejo de Formación en Educación (CFE) realizó un acto académico de entrega del título Profesor Emérito. Fueron cuatro los docentes premiados: dos maestras, Nelly Leites de Moraes y Edith Moraes; un maestro, Eduardo García Teske; y un profesor técnico, Juan José Villanueva.

Antes de que la ceremonia transcurra, docentes pertenecientes a los departamentos académicos de Sociología y Derecho así como la Mesa Permanente Nacional de la Asamblea Técnico Docente, manifestaron públicamente y a las autoridades que se “revea” la decisión de otorgarle el título de Profesor Emérito a Villanueva, principalmente, por haber sido el impulsor de unir los profesorados de Sociología y Derecho en la transformación curricular.

En el Acto Académico, sin embargo, al tomar la palabra Villanueva no hizo referencia al rechazo de los docentes ni tampoco a los motivos en cuestión. En cambio, se mostró sorprendido por el reconocimiento y narró su camino por la docencia. “La docencia se ejerce apasionadamente o no se ejerce”, esgrimió. Es que según dijo, terminó siendo docente de Derecho casi sin quererlo, al hacer una suplencia a sus 22 años, cuando aún era estudiante de Derecho para ser abogado.

“Me felicito por no haber abandonado nunca el aula, y quiero terminar con una anécdota”, dijo, segundos antes de finalizar su discurso. Y contó: “Cuando di mi primer curso, entré apresuradamente, era un grupo de adultos que hasta me triplicaban la edad”. Al finalizar la clase, se le acercó un alumno, y le dijo: “Con todo respeto, dediquese a otra cosa, porque la docencia no es lo suyo”. Sin embargo, Villanueva manifestó: “Como soy terco, caprichoso, hijo de vascos y de gallegos, no le hice caso”.

Foto: S/d de autor, difusión ANEP.

La visión del presidente del CFE

Por otra parte, Victor Pizzichilo, presidente del CFE, negó a la diaria que Villanueva sea “el responsable de la unificación de Derecho de Sociología”. Contrariamente, aseguró que, “en todo caso, el responsable es el Consejo que tomó la decisión”. En ese marco, remarcó que le parece “injusto” que se rechace la entrega del título a Villanueva.

En sintonía, dijo que “es bueno conocer la historia” porque “cuando se armó el plan 2008, junto a casi la totalidad de los profesores de Derecho presentaron un documento de 17 páginas fundamentando por qué no podía separarse Derecho de Sociología para el trabajo en la educación obligatoria. En aquel momento, la sala de Derecho no estaba de acuerdo con la separación de Derecho y Sociología, pero la administración resolvió hacerla, porque entendió que era lo más adecuado”.

Luego, con el paso del tiempo, explicó que “el nicho de trabajo de los profesores de Sociología era mínimo y después teníamos que hacer cursos de Derecho para poderlos habilitar a trabajar en Derecho, con todas las complejidades que eso generaba”.

Por otro lado, se detuvo en el hecho de que los cuatro docentes a los que les otorgaron el reconocimiento ingresaron a la educación pública en la década del 70’ y estuvieron trabajando en el área durante casi 50 años. “Entonces, han aportado mucho”, aseguró.

Foto: S/d de autor, difusión ANEP.

Sobre Villanueva específicamente, esgrimió que fue coordinador de Derecho en el CFE y también de Derecho y Sociología cuando no había coordinadores de esta última asignatura. “Creo que se focalizan en las pequeñeces de las cosas y no en la grandeza que hay que tener para reconocer que esas personas durante 50 años de sus vidas estuvieron aportando a la educación desde diferentes lugares y trabajando juntos”, continuó Pizzichillo.

Por último agregó que si bien “nunca vamos a estar de acuerdo con todas las cosas que hacen las personas”, “llegado el momento hay más para ver de positivo que de negativo”. En este contexto, concluyó que el otorgamiento de los títulos de Profesor Emérito a los cuatro docentes “fue un buen acto, una buena acción que lo que busca es unir y no separar”. En ese sentido, destacó que fue la primera vez que se otorgó dicha distinción a personas con título de maestro y de profesor técnico. Según completó, hasta el jueves se había otorgado dicho reconocimiento a cinco docentes, todos con el título de profesor de educación media.

Foto: S/d de autor, difusión ANEP.

.