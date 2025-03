El año pasado fue noticia la situación en los liceos de la zona del Prado debido a la redistribución de grupos definida por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES). La situación generó malestar en las familias y estudiantes de los liceos Instituto Batlle y Ordóñez (IBO) y 63, que incluso llegaron a manifestarse en el edificio central de la Administración Nacional de Educación Pública.

La situación se originó porque la DGES debió trasladar grupos de cuarto año del liceo Bauzá debido a que la hora de clase pasó de 35 a 45 minutos, por lo que no es posible alojar la misma cantidad de grupos. Los grupos que se eliminaron en el Bauzá se abrieron en los liceos IBO y 63. Para que ello ocurriera, estos centros, a su vez, tuvieron que perder grupos de quinto y sexto año. Por tanto, buena parte de los liceales que el año pasado cursaron cuarto año en ambos centros educativos tuvieron que cambiar de liceo para 2025.

En diálogo con la diaria, Camila Menchaca, presidenta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo se mostró sorprendida por la decisión de la DGES de crear grupos de quinto año en el IBO luego de que el año pasado fueron eliminados. Además, dicha decisión se tomó ya con las clases empezadas y, según entienden desde el sindicato, en un momento inoportuno por la importante movilidad de docentes, adscriptos y equipos directivos que se generó este año.

“La posición de las autoridades no se sostiene en el tiempo”, dijo Menchaca, quien también marcó que las autoridades “hicieron que estudiantes que venían con una trayectoria educativa que había iniciado en un liceo, se tuvieran que trasladar a otro”. “Ahora, a estudiantes que no tienen liceo asignado, porque todavía no se les había generado la inscripción, los mandan al liceo IBO, cuando quizás eran estudiantes que provenían del Bauzá”, completó.

Según la presidenta de ADES Montevideo, la situación que se está dando con los grupos de bachillerato en la zona “es muy extraña” y recordó que el año pasado el sindicato solicitó un ámbito de negociación para analizar la matriz de grupos elaborada por Secundaria y poder analizar qué grupos se debían crear. Menchaca agregó que dicho ámbito no existió y el sindicato tampoco está siendo notificado “de lo que se está haciendo y el porqué”.

Esta situación se vincula con los problemas con inscripciones que denunciaron los sindicatos de la educación en el inicio de clases, especialmente la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria.