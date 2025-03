La Agremiación de Funcionarios Federados de la Universidad de la República (Affur) está haciendo un paro de 24 horas este martes, luego de que la semana pasada se registrara un siniestro laboral que causó la muerte a Javier Urioste en el comedor universitario ubicado en Cordón. Se trataba de un trabajador tercerizado que estaba realizando tareas de pintura, y el accidente se produjo luego de que cayó de una escalera que había sido colocada sobre un andamio, sin las medidas de seguridad correspondientes.

El motivo del paro fue, en primer lugar, expresar solidaridad con la familia del trabajador y los funcionarios del comedor que presenciaron lo sucedido, así como con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca). Además, Affur reclama que se investigue a fondo el hecho para determinar responsabilidades, en el entendido de que el accidente era “evitable” y que ocurrió como “consecuencia de una serie de omisiones tanto en las condiciones mínimas de seguridad” en el trabajo como en el control de las autoridades universitarias.

Según expresó el sindicato en un comunicado, desde 2024 Affur exige el cumplimiento de las medidas de seguridad a las empresas tercerizadas. En ese sentido, los trabajadores expresaron que lo ocurrido la semana pasada “es reflejo y consecuencia de una política sostenida en los últimos años de tercerización y precarización del trabajo” en la Universidad de la República (Udelar).

“La desatención de las condiciones de trabajo y seguridad, y la obstinación de las autoridades en rechazar la creación de una bipartita central de salud (contemplada en la legislación actual) han llevado a este trágico desenlace. A esto se suma el escaso o nulo control por parte de la Universidad sobre las empresas tercerizadas que contrata”, concluye el comunicado, que exige que se convoque a dicha instancia tripartita y, además, a un ámbito de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Finalmente, Affur también pide que se revise el contrato de licitación con la empresa encargada de las obras en el local universitario donde ocurrió el accidente.

Como la empresa contratada a su vez tercerizó la obra a otra firma, desde el sindicato entienden que deben determinarse responsabilidades en todos los niveles de la cadena, lo que incluye también a la Udelar. Al respecto, hay distintas investigaciones abiertas, incluyendo una de la propia Udelar, y Affur y el Sunca trabajan en conjunto para que se esclarezca quiénes tienen responsabilidad.

Además, el sindicato de la Udelar considera que el trágico accidente debe se una oportunidad para que, a partir de ahora, se revean las tercerizaciones en la institución y se establezca quién debe hacer los controles.

Movilización de la Intergremial Universitaria

En el marco del paro de 24 horas de Affur se llevó a cabo una movilización por la mañana en la explanada de la Udelar, que fue acompañada por la Intergremial Universitaria, que también incluye a la Asociación de Docentes de la Udelar, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC). [La UTHC, además, paralizó sus actividades desde el mediodía de este martes hasta las 6.00 del miércoles.

En diálogo con la diaria, Paul Schiera, secretario general de Affur, consideró que la Udelar “entró en un camino de flexibilización laboral” en el que “no le importan los controles” e, incluso, dicha modalidad a veces termina siendo más cara que la contratación de funcionarios presupuestados. “No entendemos por qué prefieren la flexibilización laboral”, indicó.

En ese sentido, planteó como una contradicción que meses atrás el rectorado haya impulsado un proyecto por el que se establecía como requisito que los funcionarios que ingresen a la institución deben tener como mínimo el bachillerato culminado, pero, al mismo tiempo, se tercericen tareas de limpieza o vigilancia con empresas que contratan a trabajadores que no están ni cerca de cumplir con ese requisito.

Consultado al respecto, dijo que si bien las tercerizaciones más frecuentes se hacen para vigilancia o limpieza, cada vez está siendo más habitual que se acuda a ese mecanismo para otras tareas, como la elaboración de materiales de difusión.

En el marco de un año de discusión presupuestal, desde Affur apuntan a que este tema sea considerado en el marco del reclamo “histórico” por contar con más recursos para cumplir de forma adecuada con los fines de la Udelar. Schiera planteó que, si bien los funcionarios, en particular quienes están sindicalizados, son firmes defensores de la función que cumple la Udelar en la sociedad, no dejarán de reclamar cuando no se cumple con condiciones básicas para el desarrollo de las labores.