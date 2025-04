“No te cansaste y cantaste más fuerte”, cantó Alex Burgueño, estudiante del liceo IAVA en la puerta del centro educativo por la calle Rodó. Las miradas atentas eran varias: docentes actuales, jubilados, estudiantes agremiados y no agremiados, personas que pasaron justo en ese instante y la del exdirector, Leonardo Ruidíaz.

La mirada de Ruidíaz era clave: a él le cantaron, como persona, pero también como símbolo de lucha de la comunidad educativa del IAVA. Así lo demostraron el Gremio Estudiantil del IAVA (GEI) y los docentes que forman parte del núcleo de la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) al mediodía de este viernes, cuando organizaron una actividad conmemorativa y de reivindicación a dos años del inicio del conflicto en el IAVA, con la separación del cargo de Ruidíaz y la “intervención”.

Además de hacer música en vivo, docentes, estudiantes y el exdirector realizaron discursos frente a imágenes y videos de las distintas actividades reivindicativas que desarrolló la comunidad educativa durante el período de conflicto.

“Estamos acá para conmemorar ese año de resistencia que nos hizo gritar, llorar, cantar. Que nos arrebató muchas cosas: la esperanza, la motivación, ese lugar en el que pasábamos horas, ese refugio, nuestro salón estudiantil”, señaló una de las estudiantes integrantes del GEI, que leyó una proclama en nombre de todo el gremio.

De acuerdo al estudiantado organizado, las autoridades de la educación del gobierno anterior los “sacaron por la fuerza, sin diálogo, sin respeto”. Y, a pesar de que muchas veces pensaron en rendirse, porque estaban “cansados, frustrados, enojados”, respondieron “con unidad, con cabeza, con corazón y resistencia”, según dijo.

En ese marco, el gremio concluyó: “recordamos hoy, como en aquel momento, que alzar nuestra voz no nos hace rebeldes, sino libres, que aunque borren la memoria de las paredes, los nombres y las historias siguen vivas mientras no las olvidemos, y que defender estudiantes no es insubordinación”.

“Qué lindo es ver a la comunidad reunida, a la comunidad participando, y qué lindo que es participar, qué lindo que es escucharse, qué lindo que es dialogar, qué lindo que es mirarnos, y qué linda que es la entrada del IAVA por Rodó”, señaló Ruidíaz. Es que, de acuerdo a lo definido por las anteriores autoridades de Secundaria, la puerta principal del IAVA está cerrada, pero lograron abrirla para hacer la actividad.

“Obviamente, tuve que entrar por Eduardo Acevedo y pensé que quizás me podría encontrar con algún avance arquitectónico, pero sigue todo igual. Se ve que no había tanta urgencia en construir una rampa y que capaz, o mejor dicho, seguramente, los objetivos eran otros”, agregó, en alusión a donde hasta el año pasado funcionaba el salón estudiantil.

Por otra parte, el exdirector del centro educativo celebró la democracia y el “respeto” a las normas, como la de ley de educación. “Reivindicar el derecho a participar, para mí, es una obligación, una sana obligación. Lo voy a hacer acá, en el IAVA, en el liceo donde esté, en el rol que me toque estar, como director, como profesor, es indiferente”, aseveró.

De acuerdo a Ruidíaz, “la educación transforma muchísimo, resiste y nos hace resistir la mentalidad. Y esa mentalidad construida en el IAVA va a perdurar y a resistir ante toda pseudotransformación que se lleva a cabo”.

En diálogo con la diaria, el exdirector señaló que la actividad fue “una caricia al alma” que “ilustra, denota, demuestra que el camino recorrido y las diferentes decisiones que tomé desde la gestión, eran las correctas”.

Mientras el proceso de investigación continúa, explicó que está ejerciendo como director del liceo 77 de Punta de Rieles. Consultado sobre lo que espera de la nueva administración, manifestó que espera “que se continúe construyendo la democracia y fortaleciendo la participación”, pero que no está a la espera de que haya una reparación una vez que termine el proceso investigativo.

“Si es insubordinación como se dijo en 2023, viva la insubordinación y la desobediencia”

Carla Gianero, parte de la comunidad educativa del IAVA como docente y adscripta por 13 años, hasta febrero de este año, leyó una de las proclamas escritas por los docentes sindicalizados: “Hoy estamos acá porque creemos en la importancia de la memoria. De hacer memoria”.

“A pesar de esa embestida desigual y brutal, no pudieron doblegarnos, por el contrario, se empezó a tejer una heroica y activa resistencia. Docentes, estudiantes, familias, funcionarios y funcionarias colectivamente comenzamos a pensar y llevar a cabo estrategias de resistencia”, señalaron los docentes, rememorando lo sucedido desde abril de 2023 en el IAVA. “Marchamos, paramos, ocupamos, abrazamos el IAVA”, continuó Gianero.

Federico Dromer, docente del IAVA e integrante de Ades Montevideo, fue el otro docente que leyó las palabras escritas por todos. Según señaló, el acto realizado tuvo como objetivo “mantener la memoria de los hechos que sucedieron durante el 2023, recordándolos siempre para no estar condenados a volver a repetirlos y, por otro, denunciar que muchos de los protagonistas de aquella intervención, persecución, represión y autoritarismo siguen aún trabajando en Secundaria en cargos de poder y toma de decisiones”.

“Sufrimos mucho, pero también tuvimos momentos de encuentro y vínculos colectivos. Una palabra resonaba por los pasillos del IAVA: resistir. Resistimos todo el 2023, y el tiempo nos dio la razón: nunca hubo rampa, nunca se habilitó el ascensor para uso público”, continuó. De acuerdo a los docentes, “todo fue una excusa en marco de un plan de debilitar los gremios estudiantiles y los núcleos sindicales con el fin de imponer la peor reforma educativa de las últimas décadas”.

A pesar de que el tiempo pasó, Dromer especificó que la comunidad educativa aún está en “alerta”, debido a que Ruidíaz y varios docentes continúan con “expedientes en su contra sin resolver” con, en el caso de los docentes, “denuncias falsas hechas por las interventoras y otras inspectoras”.

“Por eso hoy como siempre, queremos hacer memoria, y construir desde ella no solo un IAVA sin autoritarismo, sino una educación, una sociedad toda sin miedo, sin persecución, sin represión. Defender estudiantes, defender la educación pública toda, siempre será nuestra consigna y si es insubordinación, como se dijo en 2023, viva la insubordinación y la desobediencia”, finalizó.

Foto: Gianni Schiaffarino

.