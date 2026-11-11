ANEP avanza en la generación de un “horizonte formativo común” que sustituya al actual Marco Curricular Nacional

El organismo continúa con el proceso de revisión de la TCI, que también traerá cambios en la evaluación para ciclo básico en 2027 y un nuevo programa para Primaria.

Después de la definición de varios cambios en 2025 que atendieron algunas de las principales críticas a la Transformación Curricular Integral (TCI), con menos presencia en la agenda mediática el proceso de revisión curricular continuó este año en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Además de distintos espacios generados en los subsistemas del ente, durante buena parte del año funcionó un grupo de trabajo coordinado por la Dirección de Políticas Educativas del Consejo Directivo Central (Codicen), a cargo de Antonio Romano, e integrado por Julián Mazzoni como representante del Codicen y por los planeamientos educativos y las Asambleas Técnico Docentes de Primaria, UTU y Secundaria.

Por su parte, desde la dirección a cargo de Romano se viene trabajando en conjunto con Unicef Uruguay en distintos procesos de consultoría, principalmente para pensar una mayor cohesión entre las propuestas curriculares de la educación media en Uruguay. Hace unos meses fue el turno de la experta argentina Felicitas Acosta y, más recientemente, de la también argentina, radicada en México, Inés Dussel.

Dussel dio una charla este viernes en la que presentó lo trabajado durante el proceso de consultoría, en el que se propuso reflexionar sobre las tensiones existentes entre procesos de diversificación y la necesidad de garantizar espacios comunes de formación en la educación media. A partir de la comparación de casos de países como México, Finlandia y Francia, en la consultoría, a la que accedió la diaria, la investigadora propone que, en vez del clásico perfil de egreso, la política curricular uruguaya adopte la noción de “horizonte formativo común”, desarrollado en Argentina por el educador Jorge Huergo.

Según fundamenta, además de distanciarse conceptualmente del enfoque de competencias, proporciona “una mayor apertura conceptual” y la posibilidad de dialogar con tradiciones de la pedagogía nacional y también con desafíos de la actualidad.

Esta noción fue incorporada por el grupo de trabajo que funciona en la órbita de ANEP, que, en un documento del que el Codicen tomó conocimiento semanas atrás, plantea la necesidad de transitar hacia “la construcción de un horizonte formativo común con el fin de delimitar aquello que, en el sistema educativo como espacio público, nos liga a un mundo compartido y a una vida colectiva”. Según se completa, esta noción apunta a concebir la política educativa a partir del vínculo entre los sujetos en la relación pedagógica y no en términos individuales, a partir de la acumulación de competencias para formar un determinado perfil profesional.

El documento plantea que la política curricular incorpore la perspectiva de género, la interculturalidad y el respeto a la diversidad, y define la importancia de la inclusión educativa, no solo para el acceso al estudio, sino también para la permanencia en los centros educativos, para lo que debe haber condiciones materiales.

El texto también realiza algunas definiciones previas y, en ese sentido, plantea que “toda política educativa responde a un proyecto de país” y que ello “exige orientar el currículo hacia una estrategia de desarrollo nacional soberana y anticolonial que ponga el patrimonio cultural común al servicio de las nuevas generaciones”. “Para ello es indispensable asegurar la distribución igualitaria del conocimiento y la promoción de propuestas educativas emancipadoras para construir una sociedad más justa”, agrega.

Otro de los planteos del documento refiere a entender la educación como un derecho humano fundamental para cuyo cumplimiento también se requiere el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la alimentación, a la vivienda y la no violencia. Además, se entiende fundamental, en cuanto al rol del sistema educativo, “fortalecer la solidaridad, el compromiso con el bien común y los bienes comunes como forma de contrarrestar el individualismo y la competitividad como principios organizadores de la sociedad”.

En relación con algunas definiciones de la política curricular, se plantea la necesidad de incorporar la educación para la paz como un principio transversal para promover “la resolución de conflictos, el ejercicio de derechos, la convivencia democrática, el reconocimiento de la diversidad y la construcción de vínculos basados en la cooperación y el cuidado mútuo”.

Además, plantea que el horizonte formativo común esté integrado por seis campos disciplinares: ciencias, humanidades, lenguas, artes, técnico-tecnológico y educación física y cuidado de sí.

Lo que falta

En diálogo con la diaria, Mazzoni, que se ha mostrado crítico con la política curricular del gobierno anterior y, en ese sentido, reclamó mayor profundidad en su revisión al actual, entendió que las actuales autoridades de ANEP iniciaron el proceso al revés de lo deseable. En particular, dijo que la revisión empezó por la modificación de planes y programas, cuando se debería haber comenzado por la revisión del Marco Curricular Nacional (MCN), documento madre de la TCI.

Justamente, el documento elaborado por el grupo de trabajo tenía la intención de derogar al MCN y por ello Mazzoni buscó su aprobación en el Codicen, pero finalmente el organismo únicamente tomó conocimiento y le planteó al grupo que siguiera trabajando en un documento que sustituya al marco, en el entendido de que todavía está “demasiado abierto”, contó el consejero docente. Precisamente, Mazzoni consideró que es bueno que el documento sea abierto, de forma que la autonomía profesional de los docentes termine de darle forma, en el marco de la libertad de cátedra.

Más allá de que valoró que se ha avanzado, el consejero entendió que el avance se ha dado de forma muy lenta, y una muestra de ello es que siga vigente el MCN y que también estén pendientes de aprobación cambios en la evaluación. Mazzoni analizó que si bien los subsistemas de ANEP están procesando discusiones sobre estos temas, como el caso de UTU, que está generando un nuevo plan para el ciclo básico, aún no han llegado al Codicen. Justamente, para el consejero ello puede representar un problema para la tan buscada navegabilidad de planes, por la que se busca que los estudiantes puedan cambiarse de plan sin necesidad de volver atrás en su trayectoria educativa.

Mazzoni, quien dejará el cargo de representación docente en febrero, planteó dudas sobre si llegará a votar un documento que sustituya al MCN antes de esa fecha. Según dijo a la diaria Antonio Romano, el documento elaborado por el grupo de trabajo es el punto de partida de la nueva política curricular, pero valoró que para derogar el marco curricular es necesario contar con un documento “consistente” que lo equipare.

Con relación a otras decisiones que el Codicen deberá adoptar en los próximos meses, dijo que próximamente se elevará una propuesta al organismo de nuevo reglamento de evaluación para la educación media básica que traerá “cambios importantes”. Ello irá en línea con los cambios reglamentarios que ya realizó la Dirección General de Educación Inicial y Primaria este año. Además, Romano aseguró que, en el caso de Primaria, seguramente se avance en un nuevo programa para 2027.