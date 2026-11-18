Manuel Oroño destacó que la cantidad de inscriptos a la prueba refleja la necesidad del programa y rechazó que se trate de una cuestión de “mejorar los números” para mostrar un mejor desempeño.

En diálogo con Panorama informativo de la diaria Radio, el director general de Secundaria, Manuel Oroño, defendió la necesidad de programas como las pruebas Acredita Educación Media Superior (EMS), que posibilitan la oportunidad de culminar los ciclos educativos a personas que quedaron fuera del sistema. “Te da una idea de la necesidad del programa”, afirmó al ser consultado sobre las más de 40.000 personas que se anotaron para participar en las pruebas. Explicó que se trata de una población que el Estado debe atender en el marco de brindar las garantías del derecho al acceso a la educación.

A su vez, indicó que el programa está dirigido a personas que, por distintas razones, no pueden asistir a un turno regular y han quedado fuera del sistema educativo. Para inscribirse en Acredita EMS se requiere tener al menos 27 años y no haber estado inscripto en un curso durante el último año. En el caso de Acredita Ciclo Básico, pueden participar personas mayores de 21 años.

“Se trata de personas que necesitan culminar los ciclos para su proyecto de vida”, sostuvo el jerarca. En ese sentido, aclaró que el objetivo no es mejorar los indicadores de aprobación, sino brindar oportunidades concretas a quienes necesitan completar su trayectoria educativa.

Con respecto a las características de las pruebas, explicó que son exigentes y que no se limitan a evaluar conocimientos aislados. “Para resolver un problema de cualquier naturaleza, una persona necesita adquirir conocimientos variados. Son problemas que implican la integración de conocimientos y por ahí pasan las pruebas”, señaló.

Además, rechazó que se trate de los escritos tradicionales y defendió el diseño de las evaluaciones. En esa línea, señaló que el programa cuenta con apoyaturas virtuales, ejemplos de pruebas y tutoriales para acompañar a quienes se inscriben. Asimismo, existe la posibilidad de concurrir a centros educativos para recibir orientación y apoyo concreto.

Consultado sobre los cuestionamientos de los que fue objeto el programa, entre ellos la idea de que acreditar no necesariamente es lo mismo que educar, aseguró que las críticas fueron tenidas en cuenta, pero otra cosa es “administrar” el sistema educativo. Además, rechazó que las pruebas sean incompatibles con los planes de educación para adultos. “Es una falsa oposición”, afirmó. En esa línea, reivindicó que las pruebas “permiten dar un salto” y brindan mejores perspectivas de futuro a las personas que no pudieron terminar su ciclo educativo.

Sobre el primer plan intersectorial de educación sexual integral

Sobre el primer Plan Nacional e Intersectorial de Educación Sexual Integral (ESI), presentado recientemente y elaborado por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación junto con distintos organismos y organizaciones vinculadas a la temática, reparó en que se venía “desde hace muchos años con una desvirtuación de lo que era la educación sexual”, que, a su entender, estaba “muy biologizada y atendía exclusivamente temas de salud”. Ahora se involucró a toda la comunidad educativa y se incorporaron “aspectos sociales y culturales” en un plan al que calificó como “transversal”.

Por último señaló que no se trata de un “plan que esté aislado”; por el contrario, se plantea “en conjunto con los derechos humanos, la participación y la convivencia”.