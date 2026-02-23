Este lunes la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Banco de Previsión Social (BPS) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para optimizar el pago del Bono Escolar que se entregará este año.

El bono alcanza a más de 170.000 niños y niñas que asisten a escuelas pertenecientes a los quintiles 1, 2 y 3, que se ubican dentro de los contextos más vulnerables. Además, se prevé que el beneficio se extienda progresivamente a los centros de los quintiles 4 y 5 hacia 2028.

El acuerdo fortalece el intercambio de información y mejora la administración de fondos asociados a diversas políticas socioeducativas de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, como el Bono Escolar y las Becas Butiá. Aunque estos beneficios ya se aplican a estudiantes de educación media, el nuevo convenio apunta a mejorar su gestión y seguimiento.

Jimena Pardo, presidenta del BPS, señaló durante la firma que el convenio es una forma en que las instituciones públicas se coordinan para que “las cosas lleguen mejor, de manera proactiva, sin que las personas tengan que realizar ningún trámite y para que lleguen a quienes lo necesitan”. Asimismo, agregó que esta instancia representa “una forma de asegurar no solo que las cosas lleguen, sino también una mayor eficiencia en el sector público”.

En ese contexto, Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, aseguró que este bono de 2.500 pesos para cada beneficiario representa un recurso imprescindible como aporte para los gastos que implica el inicio de clases.

El bono alcanzará este año a unos 56.000 niños más que en 2025. Además, Caggiani aseguró que en esta oportunidad, y a partir de marzo, se invertirán 50 millones de dólares en acciones orientadas a “asistir, acompañar y proteger la trayectoria para que haya más y mejor educación pública”.

Para acceder a este beneficio no es necesario que las familias hagan ningún trámite. “Todos los niños que asisten a esas escuelas tendrán el pago del bono a través del BPS con las Asignaciones Familiares, y quienes no las perciben lo cobrarán en las redes de pagos existentes, con la cédula del niño”, aseguró Caggiani.