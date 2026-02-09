Ante la circulación de información falsa en redes sociales, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó que el cobro del Bono de Apoyo Económico 2026 de valor 2.500 pesos no requiere inscripción previa en ningún sitio.

Según informó ANEP, la divulgación de información falsa que se compartió en redes sociales tiene como objetivo recabar datos personales invitando a inscribirse previamente para obtener el beneficio. Concretamente, la información circuló a través de Whatsapp y en el mensaje se adjuntaba un enlace en el que se pedía el registro de los beneficiarios para cobrar el bono.

Además, la publicación contenía un enlace engañoso que intentabe simular una web oficial usando la dirección bonoescolar2026uy.org, cuando las dominios oficiales uruguayos son .gub.uy.

Por su parte, Pablo Caggiani, presidente del organismo, habló este lunes en el programa radial Doble click y dijo que el beneficio este año incluirá a “unos 171.000 niños y tiene priorización en los niños de las escuelas más vulnerables” pertenecientes a los quintiles 1, 2 y 3. Además, el bono se cobrará junto con el pago de las asignaciones familiares, a quienes les corresponda el pago, o a través de redes de cobranza, siguiendo los mismos criterios que se aplicaron en 2025.

A su vez, Caggiani compartió la importancia que presenta el bono para algunas familias. “Tiene el propósito de apoyar a las familias” y de que “estén los recursos para eso que puede estar faltando”, así como mochilas, útiles o túnicas. Además, agregó que la idea es que en los próximos años el bono llegue a todos los escolares del país, incluyendo los quintiles 4 y 5.

Originalmente, la idea de las autoridades de la educación y del gobierno era que el bono se pagara a todos los niños y niñas matriculados en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, pero el presupuesto aprobado por el Parlamento incluyó recursos para llegar a toda la población escolar al final del quinquenio, de forma escalonada.

Finalmente, ANEP informó que el pago del bono será otorgado en marzo y que el beneficio será previamente anunciado a las familias por el centro educativo del niño o niña beneficiario. A su vez, próximamente será habilitado un buscador en la página web del organismo en el que, con el número de cédula del niño o niña, se podrá consultar si corresponde o no el cobro del bono para las familias.