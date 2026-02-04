Uno de los objetivos de la UTU para el actual período de gobierno es aumentar tanto la oferta como la cobertura de las carreras terciarias que ofrece la institución. Según explicó a la diaria Fernando Ubal, responsable de la de la Dirección Técnica de Gestión Académica de la UTU, el objetivo para el quinquenio es pasar de los 17.700 alumnos actuales a unos 26.000 al final del período, lo que implicaría un aumento de 50% en la matrícula. Por su parte, la propuesta terciaria de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) pasaría de 700 grupos a superar los 1.000 en todo el país.

Con la idea de comenzar a tramitar ese camino de forma progresiva, este lunes abrió un segundo período de inscripciones a las más de 80 carreras que ofrece la institución, que cuenta con algunas novedades sobre su propuesta a nivel terciario. El plazo se extiende hasta el 13 de febrero y, si bien las inscripciones se hacen a través de la página web de la UTU, luego deben ser confirmadas en cada centro educativo.

Según explicó Ubal, con esto se busca que la institución tenga una idea más certera de cuántos estudiantes cursarán efectivamente, ya que suele ocurrir que una parte de ellos finalmente no concurre a estudiar. Esto lleva a que se acuda a las listas de espera con los cursos ya iniciados y, por lo tanto, que quienes ingresan en esas condiciones se pierdan las primeras clases. La confirmación de la inscripción por parte de los estudiantes permitirá que se comience a llamar a quienes están en lista de espera antes de que empiecen los cursos. Este año el inicio está previsto para el 9 de marzo.

Cada estudiante puede seleccionar como máximo tres opciones de carrera. La oferta completa se puede conocer en el portal web de la UTU y también hacer consultas al teléfono 0800 8155, por Whatsapp al 092 719 183 y por correo a [email protected]. Este año, además, comenzará a regir una serie de flexibilizaciones en las inscripciones, por las que, por ejemplo, los estudiantes podrán tener materias previas de la educación media hasta la culminación de su primer año en la carrera terciaria.

En el marco de una serie de medidas adoptadas en la comisión que la Administración Nacional de Educación Pública integra junto con la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (UTEC), se acordó también que los períodos de evaluación en la educación media se sincronicen con los plazos de inscripción en todas las propuestas terciarias. Por eso, las carreras terciarias de la UTU contarán con un nuevo período de inscripción extraordinario desde el 23 al 25 de febrero.

Además, todas las carreras terciarias de UTU admitirán inscriptos con hasta dos previas de la educación media y, en algunos casos, hasta tres. Al respecto, Ubal contó que, una vez que termine el proceso de inscripción y se realicen las confirmaciones, identificarán a los estudiantes que ingresen con previas y cada centro educativo en el que estén anotados deberá diseñar un plan de acompañamiento para ayudarlos a lograr la aprobación.

Continuidad educativa y apuesta por profundizar la evaluación

Los cambios a las propuestas de educación terciaria que están pensando las autoridades no se limitan a aumentar la cantidad de carreras y de estudiantes matriculados. Ubal detalló que, teniendo en cuenta que muchas de las carreras surgieron como una continuidad de bachilleratos con los que cuenta la UTU en la educación media, en algunos casos será necesario hacer algunos ajustes en el diseño para que se adecuen mejor a cursos terciarios.

Eso va en línea con la intención de lograr una mayor flexibilidad en la cursada y de dar mayores oportunidades de continuidad educativa una vez que los estudiantes culminen los cursos. En concreto, el jerarca habló de hacer ajustes a las carreras terciarias más cortas, ya que hasta ahora la UTU cuenta con propuestas que van desde los dos a los cuatro años de duración. Según dijo, se apostará a que al menos parte de las carreras de dos o tres años sean reconocidas por la UTEC y la Udelar, de forma que los estudiantes puedan continuar estudiando en sus licenciaturas o ingenierías.

En el caso de la carrera de ingeniero tecnológico que actualmente ofrece la UTU, con una duración de cuatro años, las autoridades pretenden que sea reconocida para que sus egresados luego puedan realizar posgrados. Según resumió Ubal, se trata de “pensar las carreras terciarias de la UTU en el marco de ecosistemas curriculares”.

Lorena Guillama, directora del programa de Educación Terciaria de la DGETP, explicó a la diaria que otro de los objetivos para el quinquenio es “profundizar” las políticas de descentralización fuera de la capital. En ese sentido, planteó que se apuesta por replicar carreras que hasta el momento sólo se ofrecían en Montevideo, como la de técnico óptico, que en 2026 se desarrollará en Tacuarembó. Según amplió, pasará lo mismo con la carrera de Comunicación Social, que tiene una importante demanda y a partir de este año se impartirá en varios departamentos.

Guillama detalló que otro de los ejes de trabajo para la actual administración es el de “empezar a virtualizar algunas carreras”, con el objetivo de “generar mayores oportunidades” de cursada. En el entendido de que hay “algunas partes” de las carreras que pueden virtualizarse, la UTU ya cuenta con algunas propuestas en formato semipresencial y la apuesta es seguir profundizando esa política, explicó la directora. En ese sentido, contó que este año habrá dos experiencias semipresenciales de la carrera de Administración, que se ofrecerán en forma piloto en los liceos de Colonia Nicolich y de San Luis.

Eso también va en línea con otro de los objetivos de las autoridades, que es el de aprovechar infraestructura existente en los distintos territorios a los que pueden llegar nuevas carreras. Para eso también se están buscando acuerdos con otras instituciones públicas y privadas, como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, donde se dará la carrera de Biotecnología, propuesta que también se busca abrir en Salto en instalaciones de la Udelar.

Carreras con mayor demanda y nuevas propuestas

Por el carácter de las carreras que ofrece la UTU, que tienen un perfil profesional o tecnológico, en general cuentan con cupos de ingreso. Guillama afirmó que eso es clave para garantizar la calidad de la formación, ya que muchas de las propuestas se llevan adelante en laboratorios o talleres que cuentan con un espacio físico acotado. Consultada al respecto, señaló que hay algunas carreras que tradicionalmente cuentan con más inscriptos que cupos disponibles, entre las que, además de las vinculadas con la tecnología, mencionó las de Técnico Prevencionista, Audiovisual, Administración y Logística.

Además, hizo referencia a carreras que en Uruguay ofrece solamente la UTU, como la de Vitivinicultura, Rematador o Técnico Prevencionista, así como a algunas propuestas que se ofrecerán por primera vez este año, como Ciberseguridad, en la que ya se completaron los cupos de cursada.

Guillama contó que otra de las innovaciones de este año será una nueva modalidad con propuestas de un año de duración, que en general están asociadas a carreras más largas que ofrece la propia UTU y que luego los estudiantes podrían continuar. Detalló que en 2026 habrá tres propuestas nuevas que tendrán un enfoque de formación profesional: Monitor Deportivo, en conjunto con la Secretaría Nacional del Deporte; Observador Meteorológico, en alianza con el Instituto Nacional de Meteorología; y Reparación de Insumos de Asistencia, junto con el Centro Nacional de Apoyos Técnicos y Tecnológicos.

Como otra de las novedades para este año, la directora contó que se abrirá por primera vez una tecnicatura en Diseño de Videojuegos, que tiene una duración de dos años y se ofrecerá en el LATU. Además, destacó que la UTU está trabajando en conjunto con Zonamérica para ofrecer una carrera semipresencial en cadena de suministros, una propuesta de formación dual. La mitad de los cursantes serán trabajadores de Zonamérica y la otra mitad se abrirá a inscripciones en general.