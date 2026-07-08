Docentes ocuparon UTU de Solymar en reclamo por problemas de infraestructura, falta de personal y superpoblación

La medida, impulsada en el marco de un paro de Afutu Canelones, busca “visibilizar” la situación de la institución y recibir una respuesta de las autoridades.

Las actividades curriculares en la Escuela Técnica de Solymar, ubicada al norte de esta localidad, se vieron interrumpidas este martes debido a una ocupación llevada adelante por docentes afiliados a la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu).

Nicolás Gonella, docente de la institución e integrante del núcleo sindical dijo a la diaria que la medida se enmarca dentro de un paro departamental de 24 horas en Canelones, convocado por el mismo sindicato.

Según explicó Gonella, la ocupación surge a raíz de una serie de reclamos que el sindicato viene realizando desde diciembre del año pasado ante la inspección regional de UTU de Canelones y que fueron reiterados a comienzos de este año. Aún así, afirmó que hasta el momento no han recibido respuestas ni soluciones concretas por parte de las autoridades.

En ese sentido, el docente explicó que dentro de los principales reclamos de Afutu uno refiere al anexo de la UTU ubicado en el barrio Colinas, donde aún no se ha designado un cargo de adscripción. Según indicó, esa función se cubría anteriormente con horas de apoyo a dirección, pero este año esas horas fueron eliminadas, por lo que el cargo dejó de existir. Como consecuencia, explicó que los estudiantes concurren al centro únicamente 10 horas semanales cuando deberían asistir el doble, lo que implica la pérdida de varias asignaturas. Ante esta situación, el docente manifestó la preocupación del sindicato por la falta de definiciones sobre cómo se resolverá la trayectoria educativa de esos alumnos al finalizar el año.

Gonella también advirtió sobre la situación de superpoblación que atraviesan varios centros educativos del departamento, lo que genera un ambiente “caótico” dentro de las clases. Según señaló, la existencia de grupos con más de 30 estudiantes en salones con capacidad para 20 personas dificulta el desarrollo de los cursos y la transmisión de conocimientos.

A su vez, a esta realidad agregó que se suman las distracciones generadas por el uso de celulares y el deterioro de las condiciones edilicias. Como ejemplo, mencionó que el día de ayer en la UTU de Paso Carrasco existieron problemas por una gotera que afectó una de las luminarias de la institución, situación que, según afirmó, representó un “riesgo” para estudiantes y docentes.

En cuanto a la situación de auxiliares de servicio, Gonella sostuvo que la cantidad es insuficiente para cubrir las necesidades que presentan los centros educativos. En ese sentido, explicó que hay instituciones con gran cantidad de salones, además de los espacios comunes, cuya limpieza queda a cargo de apenas una persona en algunos casos. Según señaló, esta situación impide mantener las instalaciones en condiciones adecuadas durante toda la jornada, por lo que los estudiantes deben permanecer en espacios que presentan problemas de higiene, bajas temperaturas y un marcado “deterioro” edilicio.

Ante esta situación, el docente expresó que “es imposible que un estudiante se pueda concentrar” y sostuvo que las condiciones también repercuten en el trabajo del cuerpo docente. “Así como a ellos les afecta, a nosotros también nos está afectando desde la parte laboral”, señaló, y afirmó que estas dificultades inciden tanto en el proceso de aprendizaje como en la labor cotidiana de quienes trabajan en las instituciones.

En ese marco, Gonella cuestionó la falta de respuestas por parte de las autoridades educativas y explicó que varios de estos planteos, entre ellos la situación del anexo de Colinas, ya habían sido presentados ante la inspección regional de Canelones en diciembre del año pasado. “No tenemos ningún tipo de respuesta, ningún tipo de las medidas que se prometieron se han cumplido”, afirmó y lamentó que ya habiéndose cumplido la mitad del año los problemas continúan sin resolverse.

En cuanto a la extensión de la ocupación, el docente aseguró que la medida será levantada durante la jornada, aunque no pudo asegurar la hora de finalización. A su vez, indicó que el objetivo de la medida es poder “visibilizar” los problemas existentes en los distintos centros educativos y dialogar con las autoridades para obtener respuestas.