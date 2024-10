A 25 días de las elecciones nacionales, Equipos Consultores divulgó en Subrayado, este miércoles, una nueva encuesta de intención de voto. Si las elecciones fueran hoy, 43% votaría al Frente Amplio (FA), 21% al Partido Nacional (PN), 15% al Partido Colorado (PC), 3% a Cabildo Abierto (CA) y 1% al Partido Independiente. Así, los partidos de la coalición, sumados, alcanzan 40% de la intención de voto.

En ese sentido, Equipos señala que esto “muestra que el acortamiento en la brecha entre el FA y la Coalición Multicolor registrado en agosto se mantiene en setiembre” y que “el último año esta diferencia había oscilado entre cuatro y seis puntos, y las últimas dos mediciones coinciden en una diferencia de tres”.

Por otro lado, 1% votaría a Identidad Soberana (IS), partido liderado por Gustavo Salle, y otro 1% votaría a Unidad Popular (UP), con Gonzalo Martínez como candidato. El porcentaje de indecisos es de 10% y 5% anularía su voto o votaría en blanco.

Si se compara esta medición con la anterior, que tomó datos de agosto, el FA y el PC crecieron dos puntos porcentuales, el PN perdió un punto, el número de indecisos descendió tres puntos y la coalición en su conjunto sumó dos puntos porcentuales. CA e IS se mantienen igual y el PI y UP suman 1%, mientras que no figuraban en la consulta anterior.

El informe indica que si se mira la evolución de intención de voto de los partidos con “una mirada de mediano plazo”, el FA “parece retornar a sus niveles habituales luego de una oscilación a la baja en agosto”, mientras que el PN “no logra recuperar niveles superiores al 25%, que tuvo hasta junio”. Por otro lado, el PC “registra un nuevo crecimiento, que lo ha llevado de 7% en abril a 15% en setiembre”, indica Equipos.

En tanto, los resultados “sugieren que el escenario continúa siendo competitivo entre dos grandes bloques políticos, con el FA en una posición levemente superior a la de la Coalición Multicolor”, apunta.

Si se compara con las elecciones de 2019, en setiembre el FA alcanzaba 34% de intención de voto, lo que significa que en 2024 subió nueve puntos porcentuales. En cambio, el PN, que en 2019 alcanzaba 26%, este año descendió cinco puntos, el PC pasó de 12% a 15% y CA perdió seis puntos. En 2019 la coalición alcanzaba 49% de intención de voto, y en setiembre de este año perdió nueve puntos.

En cuanto a los indecisos, los resultados desagregados muestran que 57% de estos se autoidentifican ideológicamente como de centro, 22% de derecha, 16% de izquierda y 5% no saben o no contestan. Entre las personas de nivel socioeconómico alto y medio alto hay 27% de indecisos, en el nivel medio 22%, en el medio bajo 25% y en el bajo 26%.

Por último, consultados los indecisos sobre a quién “podrían votar”, 59% respondió que votaría a Yamandú Orsi, el candidato del FA, 49% a Álvaro Delgado, del PN, 37% a Andrés Ojeda, del PC, 33% a Pablo Mieres, del PI y 32% a Guido Manini Ríos, de CA.

