El próximo 27 de octubre, además del próximo presidente y del Parlamento, se votará la iniciativa que impulsa la modificación de la Constitución de la República para que se habiliten los allanamientos nocturnos. La Usina de Percepción Ciudadana analizó la intención de voto de esta propuesta a partir de una muestra de 500 personas, consultadas entre el 27 y el 30 de setiembre. Según los resultados, 49% optaría por aprobar la propuesta, mientras que 36% se manifestó en contra y 15% respondió que “no tiene una decisión tomada o prefiere no revelarla”.

En relación con el perfil de los indecisos, se identificó una fuerte presencia de jóvenes. En el grupo de 18 a 29 años, 23% afirma no haber tomado una decisión. En contrapartida, sólo 10% de las personas de más de 60 años no tiene una posición. En lo socioeconómico, las personas de nivel bajo tienen mayores índices de indecisión, que trepan al 24%, mientras que entre las personas de nivel alto, sólo 11% no se ha definido.

Si se tiene en cuenta la inclinación política, 81% de quienes prefirieron a la coalición de gobierno en 2019 manifestaron que votarían a favor del plebiscito. En tanto, entre los votantes del Frente Amplio en la pasada elección nacional, sólo 20% apoyaría la propuesta.

Por último, la Usina de Percepción Ciudadana explicó que la “evolución” del plebiscito de los allanamientos nocturnos en comparación con agosto de 2024 muestra “la disminución de tres puntos porcentuales en el apoyo”. Como contracara, se han incrementado en ocho puntos quienes expresan su intención de no votarlo. La cantidad de personas indecisas, en tanto, ha disminuido de 20% a 15%.