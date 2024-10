La calle Urano entre Del Sol y Del Navío estaba cerrada desde la mañana, con cintas que impedían el paso de vehículos e inspectores de tránsito apostados en las esquinas. A las 11.10, diez minutos después de la hora prevista de llegada del candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, una decena de personas esperaban al rayo del sol fuera de la sede partidaria de La Paloma, Rocha, desperdigadas en los muros de las casas adyacentes y alrededor del local.

Una vecina se quejaba de que no había habido suficiente publicidad local del evento. El día anterior un altoparlante había recorrido las calles de La Paloma anunciando la llegada de la fórmula presidencial al departamento de Rocha, aunque finalmente sólo se presentó Delgado porque Ripoll está haciendo la recorrida por Montevideo y la zona metropolitana, informaron a la diaria desde el equipo de prensa del PN.

Durante la espera sonaba, en loop, el jingle: “Somos idea, no ideología / Aunque pongan el palo en la rueda, las nubes pasan y el azul queda”. Sobre el mediodía apareció la caravana que recibió a Delgado en las cercanías del balneario, y para entonces ya había alrededor de 50 personas esperando.

En una conferencia de prensa previa al discurso oficial, el candidato abordó temas que luego retomó sobre el escenario: los plebiscitos de los allanamientos nocturnos y el de la seguridad social, el paro de Fenapes, el futuro de la coalición, sus opiniones sobre el Frente Amplio y el vínculo del gobierno nacional con el interior del país.

Consultado por la diaria sobre qué propuestas manejan para atacar el problema del desempleo y la informalidad en el interior del país, Delgado contestó: “Avanzamos en seguridad pública, ordenamos la economía y generamos 100.000 puestos de trabajo, tenemos récord de personas trabajando, el salario real más alto en 49 años, bajamos el informalismo, tenemos la mitad de inflación que en 2019”.

En materia local, se refirió también al proyecto de saneamiento en parte del territorio de La Paloma. “Va a pasar de 0% a 70% de saneamiento”, aseguró. Sobre la postura crítica al proyecto presentada por diferentes organizaciones sociales y ambientales locales, dijo: “Yo no sentí ningún tipo de manifestación en contra, me estoy enterando ahora. A la gente de esta zona le va a cambiar la calidad de vida, además este proyecto tiene aprobación del Ministerio de Ambiente, no es caprichoso, está avalado el tratamiento de aguas”.

Interrogado por la información que divulgó el periodista Eduardo Preve en las últimas horas, según la cual la madre del candidato se beneficiaría de aproximadamente medio millón de dólares con su propuesta programática de desafectar de las obligaciones inherentes a la Ley de Colonización a los colonos que ya posean la titularidad de las tierras que recibieron, declaró: “Yo no me vería beneficiado, es un procedimiento ya previsto en la ley actual”.

En cuanto al paro nacional docente anunciado por Fenapes, consideró: “Es increíble. No puedo aceptar que digan que hacen un paro político. ¿Quién queda de rehén? Los niños. Si quieren tratar de decir qué tiene que votar la gente, disimulen un poco. Les falta decir 'Voten al FA'. Gran parte de quienes hoy anuncian el paro están en las listas del FA”, fustigó.

“Todo pende de un hilo si se aprueba el plebiscito de la seguridad social”

Uno de sus énfasis estuvo puesto en los plebiscitos que se votarán en octubre: sobre el de allanamientos nocturnos dijo que “es necesario para ir por las bocas de pasta base cuando se escudan atrás de unos gurises, una familia”, y aseguró que esta es una propuesta más en materia de seguridad: “El gobierno avanzó, pero falta. Le vamos a dar más instrumentos a la Policía, más Guardia Republicana, más descentralizada, con instrumentos nuevos, con más tecnología, con más cámaras. La ruta 9 va a ser un ejemplo de muchas cámaras, porque con Luis Alberto [Heber] trabajamos en el corredor de ruta 9 hacia el Chuy y bajaron los delitos”.

“No quiero asustarlos, pero quiero decirles la verdad, cuáles son las consecuencias de cada voto: el FA viene para hacer regresión en gran parte de las cosas que construimos”, advirtió Delgado. Aseguró que el Frente “viene para que no se voten los allanamientos nocturnos, para quitarle respaldo jurídico a la Policía y derogar la LUC. Viene para que los sindicatos de la educación vuelvan a gobernar la educación, para volver al régimen anterior con los niños en el INAU sin poder adoptarlos, para volver a la bancarización obligatoria”.

El candidato dijo estar convencido de que la coalición de gobierno va a conseguir mayoría parlamentaria en octubre, que el PN “va a liderar esa coalición”. Sin embargo, apuntó que “todo pende de un hilo si se aprueba el plebiscito de la seguridad social”. “El PIT-CNT y el FA juntaron firmas para un plebiscito que va a confiscar 23 millones de dólares de los ahorros individuales de los uruguayos, va a romper contratos de 29 años para acá, va a condicionar la posibilidad de pagar futuras jubilaciones e invertir en políticas sociales”, aseguró.

Otro factor que le preocupa, enfatizó, es que con el plebiscito se “rompe el alma del Uruguay, la seguridad jurídica”. En consecuencia, “perdemos el grado inversor, el acceso al crédito internacional y las inversiones dejan de venir”. El plebiscito es, para Delgado, “una bomba de fragmentación que condiciona a Uruguay para siempre, un acto de irresponsabilidad de los más grandes que he visto”.