“Eso habrá que verlo después de octubre”, respondió el senador Guillermo Domenech ante la pregunta de si es algo seguro la permanencia de Cabildo Abierto (CA) en la coalición multicolor luego de las elecciones de octubre, durante una entrevista con En perspectiva, este martes. El legislador profundizó que “depende de las conversaciones” que tengan lugar luego de la instancia electoral y, si bien aclaró que “lo va a decidir Cabildo”, afirmó que pasar a ser una fuerza política independiente es “la opción” por la que él se “inclinaría”.

El líder de Columna de Lealtad y Unidad aclaró que es su postura “personal”, no la del partido, y enumeró una serie de prioridades políticas sobre las que entiende que es clave coincidir para conformar una coalición, como la intención de reducir la deuda, el desestímulo del consumo de drogas y el apoyo a pequeñas y medianas empresas. “Veremos lo que se resuelve en un futuro”, sentenció.

Consultado por la diaria, el diputado Álvaro Perrone confirmó que salir de la coalición no es algo que se esté “manejando orgánicamente”. No obstante, apuntó que “hay que ver cómo quedan las fuerzas representadas en octubre”. El diputado, que apoya la corriente al Senado Todos con Manini, liderada por Irene Moreira, agregó que “es una posibilidad trabajar solos desde el Legislativo y ver las políticas que se pueden impulsar teniendo coherencia con las propuestas de Cabildo Abierto”. “No hay definición ninguna, pero no se descarta nada”, complementó en línea con las afirmaciones de Domenech. “Esta va a ser una decisión del futuro según la fuerza [electoral] y lo que decida Manini, que es nuestro líder”, concluyó.

En la misma línea, el líder del Espacio de los Pueblos Libres, Eduardo Radaelli, dijo a la diaria que a su sector “en ningún momento se le consultó” al respecto. A su vez, fue muy enfático con relación a que si en CA se analizara el tema, su posición sería contraria a desprenderse del bloque de partidos del oficialismo.

“La coalición es una herramienta importante que tiene que tener sus mejoras, sus arreglos y sus acuerdos un poco más finos, pero entendemos que es válida y nos vamos a regir por esa idea”, agregó Radaelli.

El diputado Sebastián Cal, que comparte el sublema al Senado con Domenech y pertenece al sector Adelante, dijo a la diaria que la posibilidad de salir de la coalición “es una posición del senador”, pero no la suya ni la de su sector, al que definió como “coalicionista”.

“He estado siempre con Guido [Manini Ríos] y en todas sus palabras uno escucha decir que nosotros somos coalicionistas, que entendemos que para lograr lo que queremos hay que ser parte de la coalición”, destacó en diálogo con la diaria la candidata a la vicepresidencia por CA, Lorena Quintana.

La referente del Encuentro Nacional Cristiano e integrante del sublema al Senado que tiene como principal figura a Domenech reconoció, sin embargo, que no comparte “muchas cosas que los partidos de la coalición llevan adelante”. No obstante, aclaró que esto no se contradice con la idea de que la única forma de poder “intentar convencer que hay que ir por algunos caminos es ser coalicionista”.

“Lo que ha manifestado Manini y manifestamos es que estamos en la coalición y vamos a estar en la coalición hasta que se mantengan las condiciones”, comentó a la diaria el jefe de campaña de CA, Rivera Elgue. Consultado sobre un eventual cambio de condiciones, e incluso, ante una eventual victoria del Frente Amplio (FA), el exsubsecretario de Defensa Nacional indicó que “hay que ir paso a paso” porque “la política es muy dinámica”. De todas maneras, recordó que ya hay compromisos asumidos –en Montevideo, Canelones y Salto– con los demás socios de cara a las elecciones departamentales de mayo de 2025.

Consultado sobre si se ha tratado en la interna de CA la necesidad de esas “condiciones” para pertenecer a la coalición, Elgue manifestó que no se ha “discutido” y agregó que esto puede deberse a que “hace un tiempo” que la Mesa Política no se reúne. Una fuente parlamentaria de CA cuestionó en diálogo con la diaria que “la bancada hace un año y medio que no se reúne”. “Hoy hablar por CA es muy difícil, las decisiones colectivas no existen, las decisiones las toma Manini”, criticó.

Marcos Methol, coordinador de programa y exsenador cabildante, reconoció en diálogo con la diaria que “la coalición es una herramienta para llevar adelante los cambios necesarios”. En ese sentido, apuntó que participarán en ella mientras “exista ese ánimo de cambiar lo que está mal”. “Si la coalición es para mantener un statu quo, pierde su razón de ser”, agregó, dejando abierta la puerta a un cambio de postura sobre la alianza.