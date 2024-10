El plebiscito de allanamientos nocturnos, que se pone a votación el 27 de octubre, tiene el apoyo de dos tercios de la población según la última encuesta de Factum, realizada los primeros días de setiembre.

El sociólogo Eduardo Bottinelli indicó en VTV noticias que 65% de los encuestados votarían seguro o probablemente por el Sí, 32% seguramente o probablemente no votarían y 3% no opinaron o no saben. “Es muy importante la seguridad en la intención de voto [en los plebiscitos] porque implica el ensobrado y conseguir la papeleta”, enumeró Bottinelli.

Para que el plebiscito sea aprobado se necesita más de la mitad del total de votantes. Por lo tanto, del 65% que apoyaría el plebiscito, 50% lo votaría seguro, pero 15% expresa dudas, por lo que “para que se apruebe se debe lograr captar una parte de ese voto dudoso”.

Si se analiza el voto según la afiliación política, 38% de los votantes del FA apoyaría el Sí seguramente o probablemente, 58% seguramente o probablemente no votarían y 4% es neutro o no opina. En el caso de los votantes de la coalición de gobierno, 90% la apoyaría y 8% seguramente o probablemente no lo votaría y 2% es neutro o no opina.