En el marco de la cena anual del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), donde participaron los candidatos de la coalición de gobierno, el presidenciable nacionalista, Álvaro Delgado, destacó que la “frialdad” de la campaña tiene que ver con que “hay ambiente de continuidad” y la continuidad “no se milita, es una adhesión”. “Estoy convencido de que Uruguay va a ratificar este rumbo, por razones obvias me siento el candidato de la continuidad; no es más de lo mismo, es mejor de lo mismo”, subrayó ante la mirada del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

A su vez, agregó que, comparado con 2019, es una “campaña diferente”, con “menos debates de ideas”, por la “imposibilidad” de contar con los candidatos en instancias de debates, criticó, en referencia a la estrategia del candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, de no participar en debates en los que haya mayoría de candidatos de la coalición. Delgado apuntó que la coalición de gobierno representa “futuro y certezas” y la coalición de izquierda, “pasado e incertidumbre”.

El presidenciable blanco llamó a demostrar en estos 17 días que quedan para la elección que “los modelos no son lo mismo”. “No somos lo mismo en la concepción internacional, en los condicionamientos ideológicos; no somos lo mismo en darle respaldo jurídico a la Policía, no somos lo mismo en darles derecho a los trabajadores que quieran trabajar si hay huelga o a los que quieran transitar libremente si hay piquetes”, enumeró el candidato.

El plebiscito de la seguridad social: “Hay una alerta roja”

“Hay una alerta roja que es el plebiscito de la seguridad social”, enfatizó Delgado en un pasaje de su exposición. Más allá de hacer referencia a alguna de las críticas más conocidas a la papeleta, se detuvo específicamente en la “seguridad jurídica”. Esto, según apuntó, significaría perder lo que han “construido durante 40 años todos los partidos políticos”.

“Si este plebiscito sale, vamos a perforar la seguridad jurídica, el activo más importante que tiene Uruguay en los últimos 40 años, que lo hace único en América Latina”, enfatizó. En ese sentido, sostuvo que “hay que ser claros en el pronunciamiento y en la actitud: hay quienes tienen la responsabilidad de desactivar la bomba que generaron”, comentó, en referencia a la oposición, como ha hecho anteriormente. “Cuando hay un partido político que aspira a ser gobierno, no puede mirar para el costado, se tiene que pronunciar”, insistió.

“Si tenemos mayoría parlamentaria, estoy seguro de que el balotaje nos asegura otros cinco años de gobierno”, auguró Delgado sobre las próximas elecciones. Con foco en las características que tendrá su gobierno, marcó que se deberá “avanzar hacia dos agendas”: una centrada en la competitividad y otra en el bienestar.