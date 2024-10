Este martes en la tarde, en la sede del candidato nacionalista, Álvaro Delgado, fue otra jornada de reuniones de cara al balotaje del 24 de noviembre. Los equipos técnicos de cada partido de la coalición se reunieron nuevamente para seguir armando el programa en común y, según informaron, esperan para este viernes poder tener el documento terminado.

Agustín Iturralde, coordinador de los equipos técnicos del Partido Nacional (PN), dijo a la prensa que fijaron una nueva reunión para este jueves, a las 9.30 de la mañana, en la que discutirán ya con un borrador concreto sobre la mesa. Además, insistió con que en estas reuniones constataron que los programas de cada partido “ya tenían una gran similitud en la mayoría de los temas que a la ciudadanía le importan, como son economía, competitividad y salud”.

A su vez, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que fue electo senador por el sector El Futuro es D Centro, del PN, este martes se reunió con Delgado para coordinar la campaña. En rueda de prensa, Olivera dijo que el candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, “no quería ir a eventos conjuntos porque decía que iba a esperar a que se dilucidara la interna de la coalición”. “Bueno, se dilucidó la interna de la coalición y votó más que el FA. Esperamos que ahora a cada evento que sean convocados los dos esté Orsi, porque Delgado va a estar”, sostuvo.

Olivera dijo que su aporte a la campaña de Delgado será “desde el pragmatismo”, lo que ve “todos los días y conoce en la calle”. Agregó que Delgado “es un candidato que ha estado siempre cerca”. “Si en esto usted no pone la cara, a veces para una caricia y a veces para un cachetazo... Delgado estuvo permanente recorriendo, en los momentos más complicados. Los incendios más grandes del país fueron en Paysandú, tuvimos la pandemia y dos inundaciones. ¿Saben quién era el que estaba presencial, físicamente, ante cada problema? Este hombre que queremos que sea presidente”, finalizó.

Mieres vs. Ojeda y la respuesta de Delgado

A todo esto, por estas horas hubo algunos chispazos entre líderes de la coalición, a raíz de lo dicho por el candidato del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda: que el aporte de su partido es “desnivelante para poder pensar en ganar” la elección y que van por “por un cogobierno de la coalición para el próximo período”.

Este martes, en declaraciones a Canal 5, el líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, fue consultado por las declaraciones de Ojeda y contestó que son producto de “la inexperiencia”, ya que “se le nota mucho que le falta rodaje en política”. “Porque no reconocer que en este momento y para adelante, en un nuevo gobierno de coalición, se necesitan todos los votos, el apoyo de todos los partidos, y particularmente que los aportes son diversos y que cada uno cumple un rol… En este período de gobierno la coalición funcionó bien justamente por eso”, sostuvo.

Además, Mieres dijo que está “seguro” de que lo dicho por Ojeda “no representa la opinión del PC”. “Me parece que está un poquito mareado y que tendría que bajar un poquito de revoluciones. Y sobre todo atender a la experiencia, porque, en definitiva, lo que dice, de ‘nueva política’ no tiene nada, es como el viejo reparto”, finalizó.

Delgado este martes brindó una entrevista con Telemundo en la que fue consultado por los dichos de Ojeda. El candidato blanco contestó que el PN no llega a la presidencia sin el PC, sin el PI, sin Cabildo Abierto (CA), sin el Partido Constitucional Ambientalista, de Eduardo Lust, “y sin mucha gente de mayoría silenciosa” que le va a dar la confianza. “Todos van a gobernar, no va a haber ningún miembro de la coalición que no integre el Poder Ejecutivo”, aclaró.

Agregó que personalmente Ojeda no le hizo la propuesta para “cogobernar” entre colorados y blancos, y dijo que para él “fue malinterpretado y le contestaron mal”, porque en realidad “todos van a cogobernar, porque van a ser parte del gobierno, obviamente, cada uno en su ponderación electoral”.

Por último, consultado sobre si Ojeda puede mantener una posición más firme que la de otro partido del oficialismo que no votó bien, Delgado contestó: “No comparto ese razonamiento, porque si a vos te faltan 50 gramos para el kilo, no llegás al kilo. O sea que me importa mucho el PC, que votó bien, me importa mucho mi PN, que votó mejor, me importan mucho CA, Mieres y Lust. O sea, me importa llegar al kilo, que es la presidencia de la República”, finalizó.