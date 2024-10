El diputado del Partido Nacional (PN) Javier Radiccioni anunció este lunes en su cuenta de X que presentó una denuncia en la Corte Electoral contra el candidato del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, y la exfiscal Gabriela Fossati “por el uso ilegítimo de simbología Nacionalista e imágenes partidarias” blancas. “Los blancos somos los blancos y votamos a nuestro PN”, escribió.

Radiccioni se refiere a Blancos con Ojeda, un movimiento que creó Fossati luego de que la exfiscal se fue del PN para apoyar a Ojeda. Radiccioni compartió la denuncia junto con la imagen de la publicidad en redes sociales del movimiento, que incluye una bandera celeste y blanca y el escudo del PN.

En la denuncia, el diputado sostiene que se trata de un hecho “ilegítimo, ilícito y con apariencia delictiva”. En el texto señala que “la exclusividad” del término “blanco” es del PN, “cuya historia se remonta al año 1836”, y que desde 1958 “comparece como PN e incluye a los Blancos como base”. En la denuncia sostiene que Ojeda y Fossati “hacen uso ilegítimo” de los distintivos blancos, “perjudicando al rico patrimonio intangible del PN”.

“A su vez, y más grave aún, causando confusión y caos para con el votante, utiliza términos ostensibles e identificatorios manifiestamente con el PN, buscando un beneficio injusto mediante una acción ilegítima que vulnera los derechos de nuestra colectividad política”, señala en la denuncia. Además, expresa que también se intenta “confundir a los votantes” con imágenes de “representantes históricos” de las “más ricas ideas y principios” del PN, “buscando aprovecharse de un rédito electoral”.

En diálogo con la diaria, Fossati dijo que se debe entender “la diferencia entre blanco y PN”, y subrayó que ella no integra el PN porque renunció, así como tampoco forma parte del PC. “Yo solamente soy asesora de Ojeda, no integro el PC porque soy blanca, por lo tanto, no me afilié al PC. Soy saravista, wilsonista, ojedista y coalicionista”, sostuvo. Además, recordó que no integra ninguna lista del PC, ya que, como participó en la interna por el PN, está inhabilitada constitucionalmente a figurar en la lista de otro partido en el mismo período electoral.

Fossati aseguró que Blancos con Ojeda es “un movimiento social” y que está dispuesta a discutirlo “cuando quiera” con el diputado que hizo la denuncia. Criticó que Radiccioni crea “que les puede decir a los blancos a quién votar”, y sostuvo que en realidad los nacionalistas se deben ocupar de que los blancos estén “contentos de votar la fórmula del PN”.

“No es lo mismo ser blanco que ser del PN. Tampoco es lo mismo ser del PN que ser blanco; de hecho, la candidata a vicepresidenta [Valeria Ripoll] no es blanca. Considero que es un absurdo, y no sé ni siquiera por qué lo vinculó a Ojeda, porque es un movimiento que se armó naturalmente por la cantidad de gente que me llamaba a mí. No hay ninguna simbología del PN: es mi cara, y los colores y los referentes históricos que me identifican, que no son propiedad del PN, porque ni [Aparicio] Saravia ni Wilson [Ferreira Aldunate] son propiedad del PN”, insistió.

Fossati dijo que Radiccioni “es una persona muy joven”, que “no era ni proyecto de vida” cuando ella “era adolescente y militaba en las coordinadoras de Por la Patria”, el sector liderado por Ferreira Aldunate, “en plena dictadura”. “Estarán preocupados, y en lugar de hacerse cargo, quieren proyectar. Que lo proyecten en mí y no en Ojeda, porque Ojeda no tiene nada ver”, insistió.

Ojeda: Fossati “no integra formalmente el PC, ni siquiera es afiliada”

Este lunes, Ojeda fue consultado por el tema en una rueda de prensa. El candidato colorado dijo que él no tiene “nada que ver” y que es “complicado” que Radiccioni lo denuncie a él “por una agrupación que formó” Fossati. Agregó que el diputado blanco “tiene que entender que Gabriela no integra formalmente el PC, ni siquiera es afiliada”.

“Es un movimiento que arma una persona libre e independiente, que resuelve apoyarnos. Aprovecho para recordar que en 1999 hubo una agrupación que se llamaba Colorados con Lacalle, que tuvo hasta un local partidario, que el propio Lacalle padre inauguró con su presencia. Los votos son de la gente y la gente vota lo que quiere votar”, finalizó Ojeda.