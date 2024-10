La fórmula del Frente Amplio (FA), integrada por Yamandú Orsi y Carolina Cosse, se reunió este lunes con el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, la vicepresidenta, Verónica Piñeiro, y el equipo de asesores de la dupla presidencial: el senador Alejandro Sánchez y el prosecretario de la Intendencia de Montevideo e integrante del equipo de comunicación de Cosse, Daniel González. El encuentro fue convocado para analizar los resultados de las elecciones nacionales de este domingo, en las que el FA logró 43,9% de los votos y se confirmó que habrá segunda vuelta.

La reunión fue en La Huella de Seregni, la sede frenteamplista, y comenzó cerca de las 17.00. Si bien no hubo declaraciones a los medios de comunicación, la diaria supo que el objetivo fue conversar sobre los lineamientos para la campaña de cara al balotaje, los cuales se presentarán este martes al Secretariado Ejecutivo, el órgano con mayor poder de decisión de la fuerza política luego del Congreso. Además, se valoró la obtención de la mayoría parlamentaria en el Senado y el logro de ser la primera fuerza política en 12 departamentos del país.

En entrevista con Telemundo, Orsi adelantó que este martes le propondrá al Secretariado que el comando de campaña incorpore a los cabezas de lista de los diferentes sectores del FA que consiguieron bancas en la elección del domingo. “Mi propuesta va a ser esa”, comentó el presidenciable, y añadió que la campaña tendrá un fuerte componente en el interior del país. “Vamos a tener presencia en el interior, para aprovechar el envión”, apuntó.

Sobre la noche del domingo, Orsi comentó que vivió la jornada con “mucho nerviosismo” por la “intriga de cómo iba a terminar”. “Siempre esperás [más votos], y la barra pide más, pero cuando uno analiza con la cabeza fría, esa noche, conseguimos cifras importantes”, consideró. “Las expectativas eran crecer. Había gente que nos decía que ganaba en primera vuelta, pero era muy difícil”, reflexionó.

“No me imaginé que pudiéramos llegar a 16 senadores”, resaltó como positivo Orsi, y consideró que el FA es “favorito” para ganar en noviembre. “La historia de los balotajes dice que la gente vota personas, y la de noviembre es una elección que se dirime entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi”, señaló.

El frenteamplista puntualizó sobre las diferencias con Delgado: “Nos diferenciamos en que cuando a él le tocó actuar lo que demostró y lo que pasó en la realidad es que al país le faltó transparencia, que no creció como tenía que crecer y que aumentó la desigualdad. No estaban tan preparados. En mi caso, son 20 años de gestión y a nivel general 15 años de gobierno en el que el país creció como nunca. Mi campaña no va a ser en contra del Partido Nacional ni del Partido Colorado, sino a favor del país”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de convocar votantes batllistas, Orsi apuntó que Andrés Ojeda, candidato colorado, “jamás nombró a Batlle y Ordóñez ni al batllismo” en sus discursos. “Más allá de la etiqueta, podemos decir con autoridad que somos capaces de ser herederos de este legado”.

Orsi señaló que “hay que convocar” a todo el mundo y aseguró que procurará conversar con “todos los partidos”. Eso, “por supuesto”, incluye dialogar con Identidad Soberana, el novel partido que lidera el abogado Gustavo Salle y que ingresó con dos diputados a la Cámara de Representantes. “Si la ciudadanía concedió a dos ciudadanos la representación en el Parlamento, es porque hay un apoyo popular. Por algo esa prédica prendió”, analizó.

Orsi comentó también, pensando en el balotaje, que el FA es el único partido con “posibilidad cierta” de darle “estabilidad” al próximo gobierno, debido a que tiene asegurada la mayoría parlamentaria en el Senado.

“Al Frente la ciudadanía le concedió el privilegio de ser el partido que asegure la gobernabilidad, por ser una cámara que decide tantas cosas, como las venias”, dijo, aunque puntualizó que, más allá del número favorable en la cámara alta, se deberá negociar “incluso teniendo mayorías”.

Orsi sobre el plebiscito de la seguridad social: “La señal es el porcentaje de gente que dio el mensaje”

El candidato fue consultado sobre si la derrota del plebiscito de la seguridad social le significó un “alivio”, a lo que señaló que no y consideró que fue una “señal” que un millón de personas votaran por el Sí. “Uno tiene que interpretar las señales y revisar todo el sistema de previsión. Eso nos obliga a estar mucho más atentos y lograr ese acuerdo social que impulsamos”, dijo.

El presidenciable no prevé conflictividad con el PIT-CNT. “El ciudadano laudó y nuestro Frente tiene una línea en esto, que es continuar con el ahorro individual, pero revisar las cosas porque hay algo que está haciendo ruido”. “Por ser partidario de la opción negativa, el resultado me satisface bastante más. Ahora, la señal es el porcentaje de gente que dio el mensaje”, enfatizó, en referencia al 38,81% favorable.

En cuanto a si habrá anuncios próximamente sobre la conformación del eventual gabinete, Orsi apuntó que no lo tiene previsto para esta semana y que tampoco considera hacerlo antes del balotaje. Consultado por el nombre del economista Martín Vallcorba para el Ministerio de Economía y Finanzas o la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), respondió: “Vallcorba es interesantísimo, es muy probable porque es de las personas mejor formadas en economía en el país. No olvidemos que la economía atraviesa todos los ministerios, y tenemos la OPP ahí también”.