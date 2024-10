El Frente Amplio (FA) cerró este martes su campaña de cara a las elecciones del próximo domingo con un acto multitudinario que reunió a más de 100.000 personas, según cifras de los organizadores, y en el que el candidato a la presidencia, Yamandú Orsi, planteó cinco compromisos para un eventual gobierno frenteamplista en el próximo período.

El escenario estaba montado sobre la calle Ramón Benzano, cerca del ingreso principal del Velódromo Municipal, en el Parque Batlle. Allí, mirando hacia el estadio Centenario, había tres pantallas gigantes con la leyenda “Yamandú presidente” y las banderas del FA y el pabellón nacional coloreaban el ambiente.

Desde antes de las 18.00, los militantes comenzaron a llegar con reposeras y algún que otro abrigo para hacer frente a la fresca tarde-noche de primavera. En la zona marcaban presencia decenas de carritos de comida y bebida, además de varios stands de distintos sectores frenteamplistas que repartían listas, banderas y adhesivos. Un grupo de jóvenes del Movimiento de Participación Popular (MPP) desde temprano daban color a la tarde con cánticos y bengalas, mientras por los parlantes sonaban las primeras canciones: “Pa'l que se va”, de Alfredo Zitarrosa, y el tango “Cambalache”.

Un video del expresidente José Mujica fue anunciado por una de las presentadoras, la periodista Iliana da Silva, recientemente incorporada a la fuerza política. En las imágenes, el exmandatario envió un abrazo a los militantes, que le respondieron coreando “Olé, olé, Pepe”, y minutos después se anunció a la candidata a la vicepresidencia, Carolina Cosse, que subió al escenario con una bota y apoyada en una muleta, debido al esguince de rodilla que sufrió el pasado domingo durante las caravanas que el FA hizo en Montevideo. “No podrán decir que no lo he dado todo”, comenzó, generando el aplauso de los presentes.

La exintendenta de Montevideo tuvo un discurso centrado en que “Uruguay necesita que el Frente Amplio” gane las elecciones. “No da lo mismo que no estés. No da lo mismo. En este mundo de ahora, y desde hace ya un tiempo, nos quieren confundir. A veces nos dicen que las cosas nos son dadas, que la vida es como es y la debemos aceptar, que no importa lo que hagamos”, reflexionó. Entonces, afirmó que para el FA “cada uruguayo cuenta” y no se puede “dejar a nadie atrás; no existe ninguna posibilidad de avanzar si no es con todos”. En ese marco, valoró el rol de la educación pública, y dijo que ella “no hubiera podido ser ingeniera sin la educación pública”.

Cosse aseguró que “hace falta proteger a los trabajadores” y garantizar la “vivienda digna”. “Es posible tener la certeza de que el derecho a la vivienda llegará, como llegó la escuela pública”, subrayó, y apuntó que en Uruguay “hace falta que las familias puedan cocinar en su casa y no tengan que ir a las queridas ollas populares”. “Hace falta que no tengamos que estar sitiados en nuestros propios hogares, ni estar condenados a vivir en la calle. Ningún uruguayo se merece ese destino. Hace falta un Estado presente. Hace falta cuidar la democracia, y este domingo todos y todas tenemos que estar presentes”, pidió.

Cosse cerró dedicando un mensaje directamente a su compañero de fórmula: “Estoy convencida, querido Yamandú, de que serás un gran presidente, y ahí vamos a estar todos para apoyarte”.

“Tiempo de compromisos”

Un video que repasaba la historia de Orsi, desde sus inicios en la ciudad de Canelones, pasando por su trayecto por la educación pública, hasta su trabajo junto a Mujica y el expresidente Tabaré Vázquez, anunció al presidenciable, que subió al escenario con una mano en alto y la otra en el corazón. “Muchas gracias, querido pueblo frenteamplista. Desde acá arriba es una maravilla”, comenzó.

Acto final del Frente Amplio, el 22 de octubre, en el Parque Batlle. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Orsi afirmó que “este es un tiempo de celebración” y que “las elecciones en Uruguay son una fiesta; tienen que serlo”. “Es un tiempo de celebración porque el próximo 1º de marzo se cumplen 40 años de democracia”, afirmó el exintendente canario, que pidió a la militancia poner “en valor” y saber “que es muy valioso lo que tenemos entre manos”.

Luego, enalteció el trabajo realizado por la fuerza política desde la derrota electoral de 2019: “Es tiempo de cosecha, de una siembra que empezó cuando Fernando Pereira, junto a la Mesa Política, salió a recorrer cada punto del país poniendo la cara”, dijo, en referencia al proceso denominado El FA te escucha. Acto seguido, Orsi acotó que no es “tiempo de un carnaval de promesas”.

“Nos preguntan qué cosas prometemos. No hay nada que prometer. Este tiene que ser un tiempo de compromisos”, dijo, y anunció cinco puntos: el primero de ellos es “apostar permanentemente al diálogo para construir los acuerdos necesarios”. Orsi profundizó en que se deben entablar relaciones con los sindicatos, las comisiones de fomento, empresarios y partidos políticos. “Un país mejor no se construye sólo entre nosotros”, aseguró.

El segundo compromiso es el “crecimiento económico y la estabilidad”, porque “la única forma en que podemos distribuir mejor es que tengamos más riqueza”, evaluó Orsi. En este punto, el candidato enumeró una serie de iniciativas, como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas e impulsar la producción en las tecnologías de la información, infraestructura y logística. “Sin crecimiento, este país tiene un techo”, marcó.

El tercer compromiso es el de la “protección y el bienestar social”. “Sólo con crecimiento no tenemos desarrollo. El desarrollo es posible si el crecimiento es equitativo”, apuntó Orsi, y señaló como medida concreta un aumento del monto de la Tarjeta Uruguay Social y de la cantidad de becas estudiantiles y la mejora del Sistema Nacional Integrado de Salud y del Sistema de Cuidados. El presidenciable también se comprometió a “prestarle más atención al INAU, que está haciendo agua por todos lados”.

El penúltimo compromiso es hacerse “cargo de la seguridad”, desde la concepción de que “es un derecho humano”. “Hay que ser muy duros con el delito y muy duros con las causas. Tenemos que recuperar territorios, recuperar a quienes caen en la desgracia de cometer un delito y estar privados de libertad. No estamos rehabilitando a nadie, hay que decirlo con todas las letras”, señaló.

Por último, Orsi se comprometió a que “gobierne la honestidad y la decencia”, con “la transparencia como guía permanente”. “La transparencia implica decir la verdad, no la verdad a medias”, afirmó, y puso como ejemplo que se deben mostrar las estadísticas aunque “no favorezca el marketing”. El candidato del FA también abogó por un “acceso transparente” a los empleos públicos y dijo que se pretende “fortalecer la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública]”.

“Quiero ser presidente y voy a ser presidente porque quiero cumplir estos compromisos”, aseguró Orsi, y le agradeció a Cosse por “ser una compañera de fierro”. “Adoro a este pueblo uruguayo. La esperanza arranca a materializarse este domingo con el voto de cada uno. Tenemos que hacer que la elección sea un acto de amor por nuestro pueblo, por el otro, y un compromiso solidario para la construcción de un Uruguay mejor”, finalizó.

Al culminar su oratoria, Orsi se llevó las manos al pecho y reverenció a los militantes. Luego, se dirigió al costado del escenario para abrazar a Cosse, y juntos se despidieron de la multitud.