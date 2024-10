Los últimos vestigios del sol se iban en la tarde fresca de Montevideo cuando la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, llegó a la plaza Seregni. Fue anunciada por los altoparlantes y los casi cien militantes la aplaudieron, y algunos de ellos se acercaron a sacarse fotos. Banderas del FA y de varios de los sectores frenteamplistas, como el Movimiento de Participación Popular (MPP), la Vertiente Artiguista, Seregnistas, el Partido Socialista y el Partido Comunista del Uruguay, dotaban de color la plaza.

El presidenciable, Yamandú Orsi, llegó casi media hora después y fue abordado, antes de que se lo anunciara, por decenas de militantes, que le pedían fotos y autógrafos. En los parlantes sonaba la versión de Cuatro pesos de propina de la canción de Jorge Lazzaroff “Hoy sopa hoy”. “Ay, qué dura está la olla”, se escuchaba de fondo, y Orsi acompañaba cantando entre foto y foto, mientras los organizadores del evento pedían a los militantes que pospusieran las fotos para dar inicio a las oratorias. “Vamos a volver, a volver”, se escuchó.

Los jóvenes del FA lanzaron este miércoles sus actividades de cara a las elecciones de octubre con un acto junto a la fórmula presencial, que remarcó que el FA necesita de la militancia juvenil. En ese marco, el candidato a la presidencia dijo que el triunfo electoral “hoy es posible”.

En un escenario improvisado en las escalinatas de la plaza, Orsi y Cosse negociaron quién hablaría primero, como lo hacen, según cuentan ellos mismos, cada vez que hablan en público. “Estamos inventando cómo hacemos”, dijo el candidato, y su compañera de fórmula agregó: “Nosotros no somos los protagonistas, lo que pasa. Son ustedes”.

Finalmente, la que comenzó hablando fue Cosse, quien de entrada valoró la importancia de la juventud frenteamplista. “Nos necesitamos todos y todas, muchísimo, para construir nuestro futuro (...) Tenemos que volver para reconstruir la esperanza, para recuperar el rumbo. Hay que darle cancha a la juventud, ustedes tienen que pelear por la cancha”, marcó.

“Tenemos que hacer política de la mejor, porque en democracia, al final del día, las cosas se resuelven con la política. Hay que participar, porque nadie les va a regalar el lugar, yo bien lo sé. Hay que pelear por la felicidad y por eso el FA volverá a ser gobierno, un gobierno que escuche y que actúe al ritmo de la realidad”, aseguró.

Cosse apuntó que los jóvenes “son el futuro” e, incluso, dijo que hay un futuro “aún más pequeño” que es el de los niños “por el que también hay que luchar”. “Hay que luchar también por las personas mayores, que también están en el futuro”, añadió. Entre los militantes, además de los jóvenes, se coló algún que otro veterano que se arrimó a escuchar.

Antes de que Cosse comenzara a hablar, algunos integrantes de la Juventud Frenteamplista contaron que, entre otras actividades, el domingo 13 de octubre habrá una jornada de “militancia puerta a puerta”. La candidata a la vicepresidencia se refirió a esa actividad y aconsejó: “A mí me tocó empezar a aprender de política cuando era estudiante. Tocar la puerta de un lugar extraño, y que tengas que empezar a hablar sin los sobreentendidos que tenés con tus pares, genera un esfuerzo. El esfuerzo que yo tenía que hacer de ponerme en el lugar del otro es enorme. Es un proceso de aprendizaje fabuloso, porque los extraños hacen nacer en uno la solidaridad y ahí se le tantea el corazón a la democracia”.

Cosse cerró su discurso pidiendo a los jóvenes militantes que “tengan cancha”, que los “corrijan” y que no los “dejen solos”, y fue ovacionada por los presentes.

Luego fue el turno de Orsi, quien también recordó sus inicios como militante, allá cuando Uruguay decidía sobre el voto verde, en 1989. “En ese tiempo el tema de la memoria no corría, era todo una fantasía, hasta nos decían que no había pasado lo que sabíamos que había pasado. Pasó el tiempo, nos tocó ganar y perder, y hoy la realidad es otra en un sentido positivo. No se discute la memoria, no se discute que la verdad ilumina”, apuntó.

El exintendente de Canelones dijo que “el triunfo electoral hoy es posible, y volver a tomar las riendas de un país progresista es una realidad”. Orsi afirmó que un eventual gobierno frenteamplista “va a tener que gobernar para todo el pueblo y va a tener que pedirle que nos apoye, ahora y después, para caminar juntos”, y, a su vez, la fuerza política debe “querer a nuestro pueblo y tener empatía con la gente, con lo que está pasando día a día”.

Como Cosse, Orsi también señaló que el partido “precisa” de los jóvenes para que “transmitan las nuevas lógicas de la comunicación y los vínculos”. “Las formas de militar ya no son iguales. Vale la pena seguir haciendo política”, cerró Orsi, que fue despedido al grito de “Se siente, se siente, Yama presidente”.