De acuerdo con la ley de elecciones, “dentro de los tres primeros días siguientes al de la elección, se reunirá la Junta Electoral en sesión permanente en el local de sus sesiones para iniciar el escrutinio departamental”. Así, este martes las juntas electorales de cada departamento inician el escrutinio definitivo de los votos, un proceso que podría llevar cerca de una semana.

Concretamente, la tarea comprende la revisión de las actas y el análisis y resolución de los recursos presentados en ocasión del escrutinio primario. José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, explicó que estos recursos “se resuelven por la Junta Electoral del departamento o eventualmente por la Corte Electoral si el recurso fuese presentado además en subsidio y la Junta no le hace lugar”.

También se hará un recuento de las hojas “sólo en el caso que haya alguna inconsistencia en el acta, si no el acta se da por buena”, comentó Garchitorena. En paralelo, se analizarán los votos observados, que en estas elecciones superan los 34.500. Dependiendo de la causa de observación, “se verifica la identidad del elector, que esté habilitado, que no haya votado dos veces”, etcétera, y la junta resuelve aceptarlos o no.

Al finalizar el escrutinio departamental definitivo, la última tarea es escrutar los votos observados aceptados para luego adjudicar los cargos y proclamar a los candidatos. La ley de elecciones establece que, terminadas todas las operaciones, “la Junta Electoral hará el cómputo final de los votos emitidos en el departamento clasificándolos por lemas, sublemas y distintivos”.

Garchitorena explicó que la duración del escrutinio definitivo depende de la cantidad de circuitos en cada departamento. En departamentos como Flores, con menos de 70 circuitos, podría finalizar el miércoles, mientras que en Montevideo, que tiene más de 2.500 circuitos, probablemente no se completará antes del próximo lunes, afirmó Garchitorena.