Las consultoras, sus proyecciones, la intención de voto y las fichas técnicas se chocarán con la realidad el próximo domingo, cuando serán las urnas las que indiquen el querer del electorado. Sin embargo, aún restan algunos días hasta ese momento y las últimas encuestas publicadas esta semana permiten hacer algunos balances en la recta final. la diaria consultó a las analistas Tamara Samudio y Alejandra González para responder algunas de las interrogantes que surgen de las últimas mediciones.

La encuesta de intención de voto más reciente, publicada este jueves por la Usina de Percepción Ciudadana (UPC), indica que –con proyección de indecisos– la intención de voto del Frente Amplio (FA) para este domingo se ubica en 47%, la del Partido Nacional (PN) en 25% y la del Partido Colorado (PC) en 16%. En tanto, la que divulgó el martes Cifra ubica al FA con 44%, al PN con 23% y al PC con 15%. El miércoles se presentó el último trabajo de la consultora Nómade, según la cual la coalición de izquierda cosecha 45,3%, el PN 20,2% y el PC 16,8%.

Algo distinto es el resultado del trabajo presentado por la consultora Radar, que pone en duda la presencia de Álvaro Delgado en el balotaje. Los datos que se hicieron públicos el pasado jueves, más allá de posicionar al FA en la primera posición en intención de voto, con el 41%, ubicaron al nacionalista (19%) y al colorado Andrés Ojeda (18%) a tan sólo un punto de distancia.

Las distintas mediciones muestran como factor común el liderazgo del FA en la intención de voto, pero lejos de obtener la victoria en primera vuelta. Para Tamara Samudio, analista política e integrante de la consultora Nómade, la victoria de la fuerza política de oposición este domingo “parece ser un escenario bastante improbable”. Según explicó, esto tiene que ver con que la fuerza política se ha “mantenido estancada” en su intención de voto durante los últimos meses.

Sin embargo, al haber estado “oscilando” entre 43%, 45% y 46%, para la analista, el FA sí se ubica con “cierta ventaja” en lo que respecta a obtener la mayoría parlamentaria. En ese sentido, el escenario de intención de voto que presentó la UPC, según el cual la coalición de izquierda llega al 47%, confirma que “hay una posibilidad bien relevante de que el FA pueda conseguir –en principio– 15 senadores”, evaluó la investigadora de la UPC, Alejandra González.

Samudio coincidió en que “si el Frente Amplio llegara a votar cerca de un 47%, la mayoría parlamentaria en la Cámara de Senadores –en caso de que llegue a ser gobierno– estaría garantizada”. A su vez, apuntó que estimar lo que sucederá con la Cámara de Representantes es más “complejo”, ya que hay que tener en cuenta que “juega un rol bastante central la buena o magra votación que puedan tener todos los pequeños partidos”.

González subrayó que no hay “certezas” sobre lo que pueda pasar en la cámara baja, dado que para la asignación de bancas no se tienen en cuenta los votos en blanco, ni los anulados, ni los de los partidos chicos que no alcanzan los votos necesarios para obtener la banca.

Esto lleva, según González, a que la “mitad no es un 50%, sino algo más cercano al 48%”, por lo que se entiende esta cifra como el “número mágico” para obtener una mayoría parlamentaria total. “Hay que tener mucha cautela porque en otras instancias electorales en las que el Frente Amplio llegó a la mayoría parlamentaria con 48%, o casi con el 48%, había muchos menos partidos en la disputa”, alertó la investigadora.

Samudio destacó que todo parece indicar que habrá “una importante caída en la cantidad de diputados de Cabildo Abierto y seguramente mantenga su banca el Partido Independiente”. Además, agregó que, según proyectan las encuestas, “Identidad Soberana alcanzaría el mínimo necesario para llegar a una banca”.

Sin sorpresas hacia el balotaje

Otra de las interrogantes se vincula a si Ojeda logrará revertir la distancia que le dan las encuestas, por detrás de Delgado, y llegar al balotaje. Samudio fue tajante al respecto: “No le va a dar el tiempo; quizás, si tuviéramos un mes más de campaña –viendo la evolución y las tendencias en la intención de votos–, Ojeda llegaría a competir mucho más cercanamente o a obtener el triunfo” sobre Delgado, opinó.

La politóloga destacó que “después de las internas, y también en este último mes”, el candidato colorado ha tenido un “crecimiento en su intención de voto”, con la influencia de la “ocupación de espacio en la agenda” de su candidatura, pero también con el “ingreso en la campaña hacia las elecciones nacionales de Pedro Bordaberry, una figura que ha sido muy determinante en la trayectoria política de los últimos años en el Partido Colorado”.

En esa línea, la UPC identificó migraciones dentro de la coalición y, en específico, apuntó que un tercio de las personas que hoy dicen que van a votar al PC, en junio decían que iban a votar al PN. Sin embargo, González coincidió en que Ojeda debe competir con “una representación muy alta a nivel de las intendencias” del partido que tiene como candidato a Delgado. “El peso de representación en el interior es muy alto, sobre todo porque, en algunos casos, el que era intendente se postula para ocupar una banca en el Parlamento”, destacó.