En un balcón de un edificio en Luis B Cavia y Libertad, en pleno Pocitos, hay una bandera de Argentina. Un hombre se asomó al balcón y a viva voz gritó “si pudiera votar, te votaría”. Abajo, en la vereda de enfrente, estaba la exprecandidata del Partido Nacional (PN) Laura Raffo, en el marco de la actividad “el timbrazo”, que este domingo llevó adelante Alianza País en varios puntos de Montevideo y Canelones, como contrapartida del “puerta a puerta” del Frente Amplio. Algunos dirigentes del sector y varios militantes salieron de las respectivas sedes de Alianza País y fueron recorriendo, tocando timbres y atentos a quienes se cruzaban por la calle o salían al balcón para darles una lista -el señor argentino le comentó a Raffo que estaba tramitando la ciudadanía uruguaya-.

A los pocos metros, Raffo se cruzó con otro señor, que le dijo que era blanco y le dio la lista 40, que la lleva a ella en la primera línea, como segunda suplente del presidente, Luis Lacalle Pou, y detrás del senador Javier García, líder de Espacio 40 -uno de los sectores que integran Alianza País-. “Escuchame: adentro está la boleta amarilla para los allanamientos nocturnos. Que no se te escape”, le dijo Raffo, y el señor le retrucó: “No se me va a escapar”.

“¡Bajen, bajen, las espero acá abajo!”, les gritó Raffo a dos muchachas -madre e hija- que la saludaron con entusiasmo desde lo alto de un balcón. “Vamos a votar muy bien con la 40”, auguró Raffo, y subrayó que en ese momento no tuvo necesidad de tocar timbre para que bajaran a buscar las listas. “Te la doy yo para que sea con más suerte todavía”, le dijo a una señora que pasaba y a la que también le dio una lista, mientras esperaba a las del balcón, porque no hay tiempo que perder.

La señora que bajó del edificio elogió a Matilde Antía, alcaldesa del Municipio Ch, correligionaria de Raffo, y la exprecandidata le resaltó: “Está acá, en la lista, porque la lista 40 es la única que pone gente joven en la parte de diputados. Está en la primera línea de suplencias, eso está buenísimo. Escuchame, no te vayas a olvidar de la papeleta amarilla para los allanamientos nocturnos”, le subrayó.

Pero en Pocitos no todos son blancos. Más adelante la exprecandidata se cruzó con una muchacha paseando un perro que le dijo que no era votante nacionalista. “Ay, te iba a dejar mi lista, qué lástima”, le contestó Raffo. A pocos metros se cruzó con un muchacho y una muchacha, les preguntó si eran votantes del PN y, amablemente, contestaron que no. La interrogante de a quién votaban quedó soplando en el viento.

Al mismo tiempo, en el Prado, el diputado de la 40 Rodrigo Goñi también estaba participando en el timbrazo. De tarde, mientras estaba en Sarmiento y la rambla, el diputado subrayó a la diaria que el recibimiento de la iniciativa fue muy bueno, “y aun gente de otros partidos” los recibe “con amabilidad”. El diputado destacó que la gente pregunta, sobre todo, “por el tema de los plebiscitos”, en particular, por una cuestión más operativa: cómo se vota por sí o por no. Dijo que los temas más profundos de la situación del país, como la seguridad, por ejemplo, “no aparecen” en este tipo de actividades, porque “son todas charlitas cortas”.

Goñi subrayó que, más allá de si votan al sector o no, la gente les reconoce el gran “despliegue” que hizo Alianza País. “Creemos que hemos sido una lista que ha demostrado poner todo en la cancha. De hecho, somos la que más locales tiene, 43. Y esta actividad fue de más de 100 grupos en Montevideo. No sé cuántos en Canelones, pero es un numerito”, subrayó.

Al final del recorrido, ya pasadas las 13.00, en Bulevar España y José Ellauri, Raffo le dijo a la diaria que en su recorrida notó que la gente, si bien “demoró, empezó a tener la cabeza en la elección”. “Hoy salimos temprano, la mayoría de los vecinos que nos cruzamos habían sacado a pasear al perro, todavía las persianas estaban bajas en las casas. Así que primero charlamos con los que paseaban a sus perros, y ya la gente está mentalizada. Es en dos domingos, se vino y están empezando a decidir”, señaló.

Raffo sostuvo que se cruzó con varios indecisos y les pidió que acompañaran a Alianza País, mostrándoles la lista y el equipo que tienen, integrado por ella, García y el senador suplente Sebastián da Silva, por ejemplo. “Ubican a todos los que estamos en la lista. Eso está bueno, porque convence”, aseguró.

Por último, Raffo subrayó que hace mucho énfasis en que la papeleta amarilla es la de los allanamientos nocturnos, porque hay personas que “se confunden con los colores”. Aseguró que por las redes sociales le escriben, “enojados”, diciendo “Laura, no puede ser, pedí tu lista y me la dieron con la papeleta del Sí, ¿cómo puede ser?”. “Entonces les explico que es la papeleta del Sí amarilla, que es para los allanamientos. Porque tanto se habló del plebiscito de la seguridad social que a la gente le dio temor, afortunadamente, y cuando ven algo que dice Sí, en el primer momento les causa como un rechazo, por eso hago tanto hincapié”, finalizó.