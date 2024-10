El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, y el eventual ministro de Economía y Finanzas si el Partido Nacional (PN) gana las elecciones, Diego Labat, acompañaron al candidato Álvaro Delgado a un encuentro con empresarios en Buenos Aires, Argentina.

Allí, el canciller afirmó que el gobierno argentino “está en sintonía” con Uruguay en materia de “apertura del mercado para el mundo” y que, en ese sentido, se puede trabajar “de cara al Mercosur para agarrar más aperturas, más acuerdos y más oportunidades”.

Consultado sobre el Mercosur, las relaciones con la Unión Europea y la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio, Paganini aseguró que la situación “no es tan fría, y que hay una ronda de negociación “que empieza la semana que viene”, y esperan poder “avanzar”. “Desde el lado de la Unión Europea hay interés en revitalizar las negociaciones, ojalá podamos concluirlas pronto”, indicó.

“Estas son rondas de negociación que dan una expectativa de seis meses para ver si a fin de año podemos tener un acuerdo técnico cerrado”, señaló.

A su vez, la prensa le preguntó si habría oportunidades que Uruguay podría perder si no gana Delgado, y el canciller respondió afirmativamente y agregó que “el camino de certezas en lo económico es muy importante”, así como “es muy importante” que no salga el plebiscito de la seguridad social.

Labat: “Vamos a continuar esa línea con la inflación baja que protege a quienes tienen ingresos fijos”

El eventual ministro de Delgado apuntó que “la inflación baja es una cosa bien importante para el crecimiento del país, para el desarrollo del país”, por lo que van a continuar “esa línea con la inflación baja, que protege a quienes tienen ingresos fijos”. Además, lo consideró importante para “dar certezas a los empresarios grandes, pequeños y medianos”.

Sobre el encuentro con empresarios argentinos, Labat dijo que “siempre es bueno dialogar con las fuerzas vivas en Argentina y mantener la confianza de Uruguay, [ya] que ellos claramente valoran mucho la situación de Uruguay”.

Por otro lado, consultado sobre si Uruguay puede tener un IVA más bajo, el expresidente del Banco Central destacó: “Nosotros hoy lo que podemos prometer y prometemos es no más impuestos, no experiencias raras, no generar nuevas cosas”. “Después, una vez que la situación se maneje y se controle y haya buenos números, es posible pensar en otras cosas”, indicó, pero aseguró que “hoy la promesa es no más impuestos”.

Aseguró que si se aprueba el plebiscito de la seguridad social, “sería un escenario muy nefasto para Uruguay”, pero “si eso sucede, actuaremos con la responsabilidad que corresponde”.

“Creo que hoy lo que corresponde y en lo que tenemos que centrar los esfuerzos es en convencer a la gente de los efectos negativos que esto tiene y tratar de que la votación no llegue a la mitad más uno de los votos”, remarcó. “Ahí tienen que estar nuestros esfuerzos en convencer de lo malo y perjudicial que es para el país y convencer de las bondades que ha tenido y la sostenibilidad que le ha dado el sistema”, subrayó.