El candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, se desligó de responsabilidades personales y de su comando de campaña ante la denuncia que hizo el candidato colorado, Andrés Ojeda, sobre una supuesta “campaña de enchastre” en su contra, orquestada por su contendiente frenteamplista. Entrevistado por Telenoche de Canal 4, el presidenciable señaló que consultó a su equipo de campaña sobre la denuncia de Ojeda y aseguró que la denunciada maniobra no salió de su círculo.

“Me hago responsable de la campaña y hasta ahora no hemos tenido ninguna acción de ese tipo”, dijo el frenteamplista. “Nunca entendí bien de qué se trataba”, agregó sobre los detalles de la denuncia, y repitió que “condena” las campañas sucias.

Orsi señaló también que las campañas electorales del mundo “están cambiando”, producto de las redes sociales. “El clima con el que uno está acostumbrado a que se lleven adelante las elecciones va a cambiar, pero no podemos desviarnos del camino. No podemos entrar en ese juego, pero a veces hay hechos que te obligan a meterte”, dijo, en referencia a la denuncia falsa que tuvo en su contra por una supuesta agresión a una trabajadora sexual.

El presidenciable fue consultado sobre la iniciativa del PIT-CNT para reformar la Constitución e introducir cambios en materia de seguridad social, que se plebiscitará el próximo domingo. Al respecto, opinó que “hay que buscar otro camino”, que es el “diálogo social, llegando a acuerdos con los trabajadores, jubilados, empresarios y los partidos políticos”, señaló.

Orsi aseguró que sus equipos técnicos tienen la “capacidad de imaginarse más de un camino” para “salir de los problemas que generaría” que se apruebe la iniciativa. “El presidente dice que nos generaría aumentos de impuestos, yo no lo puedo decir ahora”, aseguró ante la consulta de si la eventual aprobación generaría un incremento de la presión fiscal.

“El tiempo que tenemos es desde el lunes siguiente para ver cómo hacemos para resolver los problemas que nos genere una decisión de este tipo, que la toma, nada más ni nada menos, que el soberano. Nos va a obligar a tomar algunas determinaciones, analizar otras estrategias de crecimiento y equilibrio económico”, dijo, y reconoció que la iniciativa complicó la campaña.

“Complejiza, no es lo más deseable. El acuerdo al que llegamos [dentro del FA] es el disenso y la libertad de acción. Fue la mejor solución que encontramos. No es el mejor de los escenarios, sin duda. Sin duda que es una situación que no es del todo cómoda”, insistió.