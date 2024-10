El candidato del Frente Amplio (FA) a la presidencia, Yamandú Orsi, participó este domingo en la presentación del libro Marcos Carámbula. Un compromiso con la vida y fue consultado por la prensa sobre varios temas de agenda. Le preguntaron si ve posible que haya una victoria del FA en primera vuelta y Orsi respondió que es “muy difícil” que eso se dé en Uruguay “por el sistema que tenemos, donde tú les tienes que ganar incluso hasta a los votos en blanco y anulados, es muy difícil”.

No obstante, consideró que es probable que el FA obtenga la mayoría parlamentaria. “Eso creo que sí. Tengo esperanza y hay mucho optimismo. Un optimismo que también tiene que ser mesurado y calmo. Ojalá nos vaya lo suficientemente bien como para que no tengamos que volver en noviembre”, apuntó.

Consultado sobre la interpelación que tiene lugar este lunes en el Parlamento, cuando el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, será cuestionado por la diputada frenteamplista Bettiana Díaz por el incendio que dejó seis presos muertos en el ex Comcar, Orsi dijo que “está bueno que el ministro explique y no le demos mucha vuelta al asunto”. “Yo creo que las interpelaciones están hechas para que se aclare y se pueda corregir el curso de algo tan lamentable, tan triste, que es consecuencia de una crónica de una muerte anunciada. Las cárceles son una bomba de tiempo. La superpoblación, el hacinamiento generan efecto. Hay que ser muy duros con el delito, pero también muy duros con las causas”, reflexionó.

El candidato frenteamplista comentó también sobre la reforma de la seguridad social y dijo que la ley del gobierno no tuvo una discusión del “todo exhaustiva”. “Se debió haber tenido un poquito más de paciencia. Fue un diálogo donde cada cual hizo lo suyo y después se retiró”, subrayó.

También fue consultado sobre la denuncia que trata la Junta de Transparencia y Ética Pública por presuntas contrataciones irregulares durante su gestión en la intendencia canaria. Al respecto, dijo que no “debe asustar nunca la transparencia. No importa el organismo, no importa si es en tiempo electoral. A mí no me interesa, que sea lo más transparente. Yo quiero aventar cualquier mala intención”, marcó.