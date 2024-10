La exvicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo este lunes que, a su entender, “no hubo sorpresas” en cuánto al resultado en las elecciones del domingo. Para la exvicepresidenta y referente del sector más votado del Frente Amplio (FA) por quinta ocasión, el Espacio 609, se preveía que habría balotaje y que el FA obtendría mayoría en el Senado.

Topolansky fue entrevistada esta mañana en el programa Nada que perder de M24, donde compartió su análisis de la jornada electoral. La exsenadora se reconoció cauta en cuánto a las altas expectativas que manejaban otros dirigentes, por ejemplo en torno a ganar en primera vuelta. “No me llama en lo más mínimo la atención”, afirmó Topolansky sobre el hecho de que el FA no ganara en primera vuelta. Explicó que la expectativa de ganar sin necesidad de balotaje es una exigencia demasiado alta y no sabía de “dónde sacaba la dirigencia ese dato”. “Hay que sentarse a analizar con tranquilidad los movimientos que hubo”, valoró Topolansky. Quien consideró que el balotaje “es favorable al Frente” por tener la mayoría en el Senado y porque la coalición multicolor no obtuvo mayoría en la Cámara de Representantes. En esa línea, consideró que será “un quinquenio de enorme negociación” y es el “gran desafío del sistema político en general”. “De ganar el gobierno, serán 17 senadores y va a haber que trabajar en alianzas para ganar los diputados que faltan”, analizó.

Mirá los resultados del escrutinio primario de la Corte Electoral El plebiscito de la seguridad social en la campaña

La exvicepresidenta señaló que la introducción del plebiscito de la seguridad social “complicó la baraja”. “El FA no llega porque la discusión del plebiscito se le atraviesa y desvía esfuerzos y energía”, aseveró Topolansky. Desde el punto de vista de Topolansky, o se priorizaba el gobierno u otro tema y eso terminó reflejándose en los resultados.

Sobre cómo afectó la discusión del plebiscito en la interna de la militancia del FA, Topolansky opinó que generó “mucho conflicto” a nivel de los comités de base, generó tensiones y puso “las energías militantes en otro lado”.

Consultada sobre el gran caudal de votos del Espacio 609, Topolansky fue tajante y respondió que se logra con militancia territorial. En relación con los demás sectores del FA, la exvicepresidenta aseguró que su sector estuvo “sólo en la cancha en algunos momentos”. Aunque dijo no estar molesta por ello, señaló que “cada sector tomó sus decisiones, y priorizar el plebiscito sobre el gobierno nacional restó energías a la meta de obtener el gobierno”.

De cara al balotaje, para Topolansky el FA tiene “que peinar el territorio de norte a sur y de este a oeste, como lo hicimos en el balotaje del 2019” y ya no habrá “conversaciones que nos distraigan de lo principal”. Consultada sobre los argumentos a los que debe apostar el FA para atraer a nuevos votantes, Topolansky opinó que “la foto más importante que hay que mostrar” es que “el país tiene que tener un gobierno que sea capaz de dialogar” y en ese sentido, para la exvicepresidenta, Yamandú Orsi lo ha demostrado en su gestión en el departamento de Canelones, mientras que Álvaro Delgado representa a un gobierno que “en cinco años no supieron entablar un diálogo y en todo lo que necesitó de mayorías especiales el país quedó trancado”.

A nivel de alianzas con otros partidos, Topolansky consideró que el FA tiene que “buscar en los programas de los partidos que no entraron al gobierno o no están en la coalición una cantidad de puntos de acuerdo para tirar todos los puentes que sean necesarios tirar”.