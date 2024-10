De los 99 diputados que fueron proclamados por la Corte Electoral en 2019, 58 aspiran a mantener su banca en la cámara baja en la próxima legislatura. El interés por preservar el cargo legislativo es mayor en Cabildo Abierto: 82% de sus diputados volvieron a postularse en 2024. En el otro extremo, 52% de los representantes del Frente Amplio (FA) van por la reelección. A medio camino se ubican los diputados del Partido Nacional (PN), con 57%, y los del Partido Colorado (PC), con 69%.

Entre los que se bajaron hay de todo. Algunos aspiran a la Cámara de Senadores –entre ellos el frenteamplista Gonzalo Civila y el colorado Ope Pasquet–, otros priorizan sus gobiernos departamentales –como los nacionalistas Nicolás Olivera y Guillermo Besozzi– y hay quienes ni siquiera podrían candidatearse por dictamen de la Justicia, como Gustavo Penadés y Valentina dos Santos. También están los que simplemente optaron por retirarse de la tarea legislativa, como Iván Posada (Partido Independiente), quien de esta manera cerró un ciclo ininterrumpido de 30 años en la Cámara de Diputados.

Sus reemplazantes saldrán de las 1.734 listas que se han registrado en todo el país para las elecciones nacionales del domingo. Este número, que supone alrededor de 90 listas en cada departamento, marca un aumento significativo (74%) en la cantidad de hojas de votación en comparación con las elecciones de 2019. El FA, por ejemplo, pasó de 400 a 896 listas entre una elección y otra, lo que de alguna manera contraviene el documento de autocrítica que la fuerza política aprobó en 2021.

No obstante, a pesar de la amplia oferta electoral, sólo hay un número reducido de candidatos con posibilidades reales de ingresar a la Cámara de Diputados. En algunos departamentos, de hecho, casi no existe margen para sorpresas. A continuación, un listado con los principales candidatos en cada departamento, de acuerdo a la votación de las elecciones internas, las alianzas sectoriales que se sellaron después y la adjudicación previa de las bancas que hizo la Corte Electoral.

Aire Fresco y Alianza País, voto a voto en Flores y Treinta y Tres

En Artigas, todavía no ha sido medido el impacto electoral de las condenas del exintendente Pablo Caram y la exdiputada Dos Santos, líderes de la agrupación Artigas Adelante, que en las internas acaparó 72% de los votos del PN. El candidato de la agrupación es Emiliano Soravilla, exsecretario general de la comuna; en el PN hay quienes prevén una disputa pareja entre Soravilla y el candidato de Alianza País, Mario Ayala, presidente de la delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río Uruguay.

Es altamente probable que el exintendente Sergio Botana resulte electo, una vez más, diputado por Cerro Largo. El PN arrasó en el departamento con 62% de los votos en las internas, y dentro del partido la lista de Botana fue la más votada. No obstante, en el PN también hay expectativas por la candidatura a la diputación del alcalde de Río Branco, Christian Morel. Asimismo, es probable que Botana ingrese al Senado por la lista de Alianza País; en ese caso, asumiría la banca su suplente, Fernando Gamarra, director de Obras de la Intendencia de Cerro Largo.

En Flores se avizora una disputa pareja entre Aire Fresco y Alianza País. En junio, el médico Andrés Grezzi (Alianza País) se impuso por casi 1.000 votos al exintendente Fernando Echeverría (Aire Fresco), quien, imposibilitado de presentarse nuevamente a la reelección, dejó el gobierno departamental para ser candidato a la cámara baja. Ahora Echeverría tiene el apoyo de Andrés Carrato, quien terminó tercero en las internas. El dirigente de Alianza País Sebastián da Silva dijo a la diaria que en el departamento “hay una base política muy fuerte de la [lista] 40 desde hace tiempo” y señaló que Grezzi tiene el respaldo de Diego Irazábal, que fue “el intendente de la pandemia”.

En Lavalleja, la exintendenta Adriana Peña (Aire Fresco) triunfó en las internas frente al actual intendente Mario García (lista 158); lo hizo secundada por la exsenadora Carol Aviaga. En tercer lugar terminó el edil Joaquín Hernández, también de Aire Fresco, y en el cuarto puesto, la diputada Alexandra Inzaurralde, del herrerismo. Pero después de las internas, para sorpresa y malestar de Aviaga, quien denunció “alta traición” en declaraciones a El País, Peña cerró un acuerdo con García y Hernández y se posicionó como la favorita para obtener la diputación por el PN.

En Treinta y Tres volverán a medirse electoralmente los sectores de Mario Silvera (Aire Fresco) y Ramón da Silva (Alianza País). En las últimas elecciones departamentales, Silvera derrotó por apenas 61 votos a Da Silva y obtuvo el gobierno departamental. En las internas se mantuvo la paridad: la lista por el intendente volvió a ganar, esta vez por 149 votos. La diferencia es que en esta oportunidad Da Silva no competirá directamente con Silvera, sino con su pareja, Mónica Pereira. En la previa también aparece con posibilidades el diputado José Quintín Olano, quien después de las internas sumó el apoyo de la alcaldesa de Villa Sara, Analía Larrañaga.

MPP y Seregnistas juntos en siete departamentos

Por la segunda banca de Artigas competirán, en representación del FA, el diputado Nicolás Lorenzo, que es respaldado por el Movimiento de Participación Popular (MPP), y Yamandú Oliveira, que tiene el apoyo de Seregnistas y la Vertiente Artiguista. El edil Guillermo Gasteasoro, integrante de Seregnistas, dijo a la diaria que la interna “está peleada cabeza a cabeza” y se definirá “voto a voto”.

En Colonia, el diputado del MPP Nicolás Viera va por la renovación de la banca y tiene grandes chances. Su sector fue el más votado en las internas (duplicó al segundo) y posteriormente Viera sumó los apoyos de Seregnistas y un grupo de dirigentes del Partido Socialista.

La alianza electoral entre el MPP y Seregnistas, que está presente en siete departamentos, promueve en Florida la reelección de Carlos Carapa Rodríguez. En las internas, sin Seregnistas, la lista del MPP fue la más votada; en segundo lugar quedó la lista de la Vertiente Artiguista, que lleva como candidata a la diputación a la senadora Amanda Della Ventura.

En Durazno se vislumbra un escenario de absoluta paridad. El MPP, también con el soporte de Seregnistas, promueve la candidatura de Alberto Fumero, quien en esta legislatura fue suplente del diputado Martín Tierno. En tanto, el Partido Comunista del Uruguay (PCU), en alianza con Casa Grande y Espacio Socialdemócrata Amplio (ESA), impulsa la candidatura del contador Aidemar González. En las internas, el MPP y el PCU obtuvieron exactamente 1.428 votos cada uno.

En diálogo con la diaria, Tierno dijo que la elección “va a estar pareja por las alianzas que se hicieron” y estimó que se definirá “muy sobre la hora”. Tierno sostuvo que esta paridad es positiva para el FA en su conjunto, sobre todo, para movilizar a los sectores “un poco más pequeños”. “Lo que todos esperamos [en Durazno] es que el FA tenga una muy buena votación y que sea un porcentaje mucho mayor que el de 2019, como esperamos que sea en todo el país”, expresó.

El favoritismo del MPP, siempre según la foto de junio, incluye además a Tacuarembó, donde Zulimar Ferreira va por la reelección, Rocha, con la candidatura del exintendente Aníbal Pereyra, y San José, donde Nicolás Mesa procura renovar la banca. En Maldonado, en principio, el diputado Eduardo Antonini (MPP) parte como favorito, aunque también sobresalen las candidaturas del exintendente Óscar de los Santos (Seregnistas) y del edil Nicolás Billar (PCU).

En Soriano, el MPP, que promueve la candidatura de Aníbal Méndez, obtuvo en las internas el doble de votos que el Partido Socialista, que impulsa la reelección de Enzo Malán. No obstante, después de las internas socialistas, comunistas, Casa Grande y ESA cerraron un acuerdo y, en principio, se prevé una disputa pareja. En Soriano, Seregnistas no acordó con el MPP.

En Río Negro, en cambio, la seregnista Sylvia Ibarguren irá por la renovación de la banca con el apoyo del MPP. También aparecen con posibilidades el edil Guillermo Techera (Vertiente Artiguista), la excoordinadora del FA María Jossé Rodríguez (Partido Socialista) y la edila Karina Sánchez (PCU).

Nueva disputa entre Coutinho y Malaquina en Salto

Son escasas las posibilidades de que el PC obtenga un representante en aquellos departamentos en los que sólo hay dos bancas en disputa. Por eso, las expectativas coloradas están puestas en Montevideo, Canelones, Maldonado, San José, Colonia, Tacuarembó, Salto y Paysandú.

En Paysandú, el diputado Juan Carlucho Moreno parte como uno de los favoritos a obtener una de las tres diputaciones del departamento. Moreno encabezó la lista más votada en las internas y posteriormente alcanzó un acuerdo con Franklin Belveder, quien lideró la segunda lista más votada. Moreno competirá en la interna partidaria con el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, que va como candidato de Vamos Uruguay, el sector liderado por Pedro Bordaberry, que no participó en las internas.

En Salto volverán a medirse los grupos del exintendente Germán Coutinho y de Marcelo Malaquina, quien será candidato a la Intendencia en Salto en las próximas elecciones departamentales. Por el sector de Coutinho se postula Mariano Casola (Vamos Uruguay), mientras que por el sector de Malaquina va como candidato Horacio de Brum (lista 1). En las internas, Malaquina derrotó a Coutinho gracias a la acumulación por sublemas, algo que no será posible en las nacionales. “Si hubieran sido las elecciones nacionales ese día, Mariano era el diputado”, aseguró Coutinho a la diaria.

No hay mayores expectativas en Rivera, donde se da por descontado que Marne Osorio renovará su banca con la lista de Vamos Uruguay. En las internas, el sector liderado por Osorio, el exintendente Tabaré Viera y el actual intendente, Richard Sander, concentró siete de cada diez votos del PC.

Identidad Soberana y Unidad Popular por un lugar en el Parlamento

Tanto en Canelones como en Montevideo hay decenas de candidaturas de frenteamplistas, nacionalistas, colorados e incluso cabildantes con posibilidades de llegar al Parlamento. En total hay 54 bancas en disputa: 16 en Canelones y 38 en Montevideo. En representación de la capital ingresarán, eventualmente, los representantes de los partidos menores. En tal sentido, algunas encuestas auguran el ingreso al Parlamento de Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, que en las internas fue la quinta fuerza política más votada del país.

Otros sondeos marcan que el Partido Independiente (PI) mantendría y hasta aumentaría su representación en el Parlamento. Actualmente el PI tiene un solo diputado, Posada, quien dijo a la diaria que “el gran objetivo del partido es tener una votación que esté en los niveles de 2014”, esto es, un 3%. Posada señaló que así lo marcan algunas encuestas, lo cual “no es un dato menor”, ya que determinaría que la coalición de gobierno tenga mayoría en el Senado. “Hay una suerte de pelea entre el PI y el FA por lo que sería la banca 16 de la coalición y la banca 15 del FA”, apuntó.

También por Montevideo podría retornar al Poder Legislativo el partido Unidad Popular (UP), ahora en alianza con el Partido de los Trabajadores y el Frente de los Trabajadores en Lucha. “Como propuesta política, la única enteramente de izquierda es la nuestra”, afirmó a la diaria Eduardo Rubio, exdiputado y dirigente de la UP. La obtención de un representante en la cámara baja, sostuvo, permitirá “quebrar la monotonía de proyectos” que, a su entender, comparten la coalición y el FA. “Cuando escucho a [Gabriel] Oddone y a [Diego] Labat, me da un trabajo inmenso encontrar, por lo menos, una diferencia en los temas de fondo”, expresó Rubio, en referencia a los ya designados ministros de Economía y Finanzas.