Este jueves, en la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), se presentó la Agrupación de jubilados y pensionistas por el Sí al plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT, que busca bajar la edad de retiro de 65 a 60 años, eliminar las Administradoras de Ahorro de Fondos Previsional (AFAP) y equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional.

En rueda de prensa, el expresidente de la ATSS e integrante del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, Adolfo Bertoni, afirmó que el lanzamiento de este grupo busca “cumplir con una demanda” de jubilados, jubiladas y pensionistas del interior y Montevideo que cuestionaron del “silencio de Onajpu [Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay]” sobre el “reclamo” que están haciendo en cuanto al plebiscito. A fines del año pasado, la Onajpu anunció su decisión de dar libertad de acción a sus filiales sobre este tema.

Bertoni señaló que, teniendo en cuenta que uno de los principales puntos de la papeleta es aumentar las jubilaciones y pensiones, “no se entiende que la Onajpu no esté atrás de esta reivindicación”. “Ellos sabrán por qué no están atrás, pero nos pareció a todos nosotros que debíamos hablar, no permanecer en un silencio cómplice y decir que nosotros como jubilados, jubiladas y pensionistas sí estamos a favor del plebiscito”, manifestó.

Indicó que este plebiscito, puntualmente por el incremento de las jubilaciones mínimas, favorecería a “308.000 compañeros y compañeras jubilados y jubiladas que ganan menos de 22.268 pesos”. Sobre la eliminación de las AFAP, apuntó que es un punto “que está en la plataforma de la Onajpu” y que reivindican “desde que se crearon”. “Todos comprendemos lo inconveniente que, en la realidad que tiene Uruguay, se haya aumentado la edad jubilatoria hasta los 65, por lo cual estamos de acuerdo con que se mantengan los 60 años”, expresó.

Bertoni aseguró que “hay muchos lugares del interior donde ven la necesidad de que el grupo de jubilados esté presente, o sea que seguramente eso lo tendremos que coordinar con Cojupe [Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay], que sí apoya la iniciativa, para ir a esos distintos lugares y llevar la voz de un sector de jubilados y pensionistas que acompaña plenamente el plebiscito, porque estamos convencidos de que es lo mejor para el país”, reafirmó.

Bertoni lamentó que “algunas voces que no son del oficialismo se han sumado a plantear un horizonte catastrófico también”. Y continuó: “A nosotros nos parece que tenemos que insistir con nuestro discurso especialmente de aclaración de en qué consiste la papeleta y cómo es falso lo que están diciendo en materia numérica”.