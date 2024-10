Este martes, la exvicepresidenta Lucía Topolansky asistió al almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), que contó con el discurso del candidato frenteamplista, Yamandú Orsi. Topolansky conversó con la prensa, dio detalles del estado de salud del expresidente José Mujica y compartió algunas opiniones sobre la campaña electoral, principalmente la del candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda.

La salud de José Mujica y la campaña

“Viene avanzando a pasitos de tortuga”, dijo Topolansky a los medios acerca de la evolución del expresidente. Explicó que quienes lo acompañan a diario notan sus avances, “pero no son avances espectaculares”, ni existe un pronóstico de cuánto tiempo le llevará completar la recuperación. Por otro lado, aseguró que está bien de ánimo y siguiendo la actualidad: “Él tiene que dar una batalla y la está dando”.

Al profundizar en el tema de la campaña y consultada sobre su comunicación con Orsi, Topolansky aseguró que mantiene un contacto diario con sus compañeros. No obstante, valoró que “no es lo mismo que a uno le envíen un videíto o todo lo que pasó en una actividad, que estar metido en una actividad y sentir el clima”.

Pero lejos de estar apartada de la campaña o de la conformación de un eventual gobierno del Frente Amplio (FA), Topolansky manifestó estar “esperando tener una reunión con Orsi para sugerirle un par de cosas”. Ante la curiosidad de la prensa por conocer qué nombres sugerirá Topolansky y para qué carteras, la exvicepresidenta se negó a profundizar y se limitó a decir que “seguramente no sea por los caminos trillados que ustedes piensan”.

Consultada acerca de la posición en contra del plebiscito sobre la seguridad social del Espacio 609, Topolansky opinó que “se dijeron muchos pelotazos en torno a lo que significaba libertad de acción”. Aclaró que como sector se pronunciaron en un plenario nacional y definieron no acompañar la medida, ya que “no nos gustaba ni el camino (reforma constitucional) y teníamos objeciones en los contenidos”. Además, precisó que eso no quiere decir que estén a favor de la ley vigente, pero considera que “la seguridad social, de aquí en más, va a ser algo que a raíz de los cambios tecnológicos vamos a estar cambiando, capaz, cada dos o tres años”.

Sobre la campaña de Ojeda

Topolansky se mostró sorprendida por el tono de la campaña del candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Recordó que “no es el primero que le da una importancia a la cuestión física, porque Pacheco era boxeador”, sin embargo opinó que el problema de Ojeda es que “es medio rabanito”.

“No sé cuánto de blanco y cuánto de colorado”, dijo Topolansky sobre Ojeda, y bromeó: “Son ricos los rabanitos. A mí me gustan en ensaladas, picaditos”. Ahondó en la campaña del Partido Colorado, sobre el que opina que tiene “una situación sumamente curiosa”, con dos propuestas distintas, refiriéndose a la de Pedro Bordaberry y la de Ojeda.

Consultada sobre si cree que Álvaro Delgado podría superar a Ojeda, Topolansky evitó emitir una opinión directa, pero comentó: “En realidad, ahí están en una segunda interna, porque todos son de la coalición, pero compiten entre ellos”. Desde su perspectiva, no está segura de cuánto cambiarían las cosas para el país, ya que “teóricamente habría un programa, que no lo conocemos todavía”, y señaló que, si bien se critica al FA, el programa de la coalición aún no ha sido presentado.

El caso de Charles Carrera

Ante la pregunta de los medios sobre si cree que el caso del exsenador Charles Carrera afectará al sector en las elecciones, Topolansky opinó que no cree y no tiene claro “por qué lo sacaron ahora”, y agregó: “Creo que estuvo bien en presentarse a la Justicia sin los amparos de los fueros”.

Topolansky se pronunció sobre el hecho de que la fiscal que archivó la denuncia relacionada con el puerto de Montevideo es la misma que reactivó el caso Carrera: “La única discrepancia que tuve con el archivo del caso del puerto es que el delito de abuso de funciones que no le quiso poner a Curbelo (Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos) es el que aparece ahora a Carrera. Es un delito que está discutido si conviene mantenerlo en el Código Penal o no. Por abuso de funciones fue por lo mismo que procesaron a Sendic, por el mismo hecho exactamente que el de Curbelo; tomaron decisión antes que el directorio. A Sendic se lo aplicaron, a Curbelo se lo perdonaron”, aseveró.