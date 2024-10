El candidato del Frente Amplio (FA) a la presidencia, Yamandú Orsi, brindó una conferencia de prensa este jueves junto a su compañera de fórmula, Carolina Cosse, en la ciudad de Libertad, en San José, como parte de su gira de campaña, a 17 días de las elecciones nacionales.

Consultado sobre si le preocupa que el candidato colorado, Andrés Ojeda, haya dicho en su cuenta de X que Orsi “muestra ministro de Economía porque no tiene ministro del Interior ni equipo de seguridad para presentar a la ciudadanía”, el exintendente canario respondió que le “preocupa” la situación de la gente y “no lo que diga Ojeda”.

Aseguró que le “preocupa” lo que “la gente te plantea”, como “que no accede a los medicamentos, que no llega a fin de mes, que tiene problemas de inseguridad”. “Ahí está mi preocupación, lo demás es parte del juego electoral”, afirmó.

Por otro lado, en cuanto al aumento de impuestos en un eventual gobierno del FA, afirmó que no cree “necesario modificar el esquema de impuestos existente” y que su equipo no ha “analizado modificarlo”.

Asimismo, indicó que tanto en esta campaña electoral como en otras, el FA ha tenido adversarios políticos “que se han cansado de repetir una y otra vez que el Frente, si llega [al gobierno], aumenta impuestos”.

Orsi destacó que la “enorme” reforma tributaria de 2007, que “simplificó” y “clarificó” el sistema, “la llevó adelante el FA con el voto contrario del gobierno actual”, y criticó las promesas que hizo en campaña el gobierno actual: “Dijeron [que] no aumentaban los combustibles, que no aumentaban los impuestos, que no aumentaba la edad para jubilarse, e hicieron todo lo contrario”, apuntó.