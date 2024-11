La Usina de Percepción Ciudadana realizó un estudio entre lunes y martes sobre la percepción de la ciudadanía luego del debate presidencial del domingo entre Yamandú Orsi (Frente Amplio, FA) y Álvaro Delgado (Partido Nacional, PN). El informe, que abarcó una muestra de 500 personas, concluyó que 42% piensa que el debate lo ganó Orsi, mientras que 37% opina que fue Delgado. En tanto, 21% no sabe o no contesta.

Según la Usina, la opinión sobre quién ganó el debate se encuentra “fuertemente correlacionada” con el voto de octubre. En ese sentido, 76% de quienes votaron al FA piensa que Orsi ganó, y sólo 3% respondió que la victoria fue de Delgado. 21% de esos encuestados no sabe o no contesta. De los que votaron al PN, 82% considera que Delgado salió triunfador del debate, al tiempo que el 9% dice que fue Orsi y el 9% no sabe o no contesta.

Entre quienes votaron por alguno de los demás partidos de la coalición el 27 de octubre -Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente o Constitucional Ambientalista-, 64% consideró que Delgado fue el triunfador. 13% posicionó en el primer lugar a Orsi, mientras que 23% no sabe o no contesta.

27% de quienes en octubre no prestaron su voto a ninguno de los dos bloques consideraron que Delgado se llevó la victoria. En igual medida, otro 27% del mismo grupo se decantó por Orsi, y una porción mayoritaria, 46%, no sabe o no contesta.

Entre los encuestados, la valoración positiva del candidato del FA en el debate fue de 50%, en tanto la del nacionalista llegó a 45%. 14% de encuestados consideró que el desempeño de Orsi fue “muy bueno”, mientras que 36% lo evaluó como “bueno”. Por otra parte, 34% consideró la actuación del presidenciable frenteamplista como “regular”, a la vez que 9% indicó que su papel fue “malo” y 5% lo valoró como “muy malo”.

Por el lado de Delgado, su desempeño fue “muy bueno” para 17%, mientras que fue considerado “bueno” para un 28%. Por otra parte, su rendimiento fue evaluado como “regular” para un 27%, a la vez que fue contemplado como “malo” para el 15% y “muy malo” para el 11%.