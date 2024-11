Luego de las elecciones nacionales del pasado 27 de octubre, los sectores del Frente Amplio (FA) ponen el foco en el balotaje, pero también comienzan a mirar hacia las elecciones departamentales de mayo de 2025, con los resultados a la vista de su votación en los diferentes departamentos. En Canelones se comienza a aclarar el escenario, aunque siguen sobre la mesa dos opciones: la candidatura única de consenso o apostar por candidaturas múltiples.

La propuesta de una única candidatura es promovida por el Partido Comunista del Uruguay (PCU), que fue la segunda fuerza política del departamento, con 20.375 votos. Daniel Diverio, diputado electo del FA por Canelones, dijo a la diaria que después del 24 de noviembre comenzará la etapa de definición, pero la propuesta del PCU, como ha sido históricamente, será la de lograr un consenso interno que lleve a un único nombre a la votación bajo el lema frenteamplista.

Esa posición es analizada con matices por el resto de los sectores. El Espacio 609, el brazo electoral del Movimiento de Participación Popular (MPP), obtuvo 95.000 votos, casi el 50% de las 190.715 adhesiones que logró el FA en ese departamento. Esa votación, que es “excelente”, según valoró en diálogo con la diaria Pedro Irigoin, dirigente del MPP y director general de Administración de la Intendencia de Canelones, posiciona al sector como primera fuerza política del departamento y lo habilita a “jugar fuerte” en mayo.

Si bien aún no definieron si optarán por una candidatura única o por la competencia interna, Irigoin dijo que, a título personal, es partidario de que haya más de un candidato, en el entendido de que la Coalición Republicana se presentará con tres nombres y que una única candidatura podría hacer perder fuerza.

En Seregnistas, que quedó como tercera fuerza en el departamento, con 12.447 votos, se ha manejado el nombre del senador y diputado electo José Carlos Mahía, pero desde el sector entienden que se debe dejar pasar la elección de noviembre para definir si lo promueven o no. La posibilidad de que Mahía sea candidato está sujeta también a cómo quede organizado el Poder Ejecutivo en un eventual gobierno del FA, dado que su nombre es uno de los que están siendo considerados como posibilidad para integrar algún organismo de la educación.

Desde el Partido Socialista (PS) señalaron a este medio que, debido a la “magra” votación que tuvo la agrupación en el departamento, es probable que busquen alianzas para mayo, por lo que no descartan la posibilidad de plegarse a la propuesta del PCU.

Legnani: “Me encantaría aceptar ese desafío”

Con este telón de fondo se comienza a perfilar el nombre de Francisco Legnani, actual secretario general de la comuna y mano derecha del candidato frenteamplista Yamandú Orsi, integrante de Seregnistas. Al respecto, Irigoin deslizó que al MPP “no le queda lejos la posibilidad” de apoyar a Legnani, y apuntó que uno de los objetivos que se plantea el sector mayoritario es el de continuar el trabajo que comenzó el exintendente canario Marcos Carámbula en 2005 y que fue continuado por Orsi en las últimas dos administraciones. “Buscaremos una continuidad del orsismo”, sentenció.

Desde el PS aseguraron que el de Legnani es el “único [nombre] que está arriba de la mesa” por ahora y que no descartan apoyarlo. En el PCU, en tanto, señalan que “ya es público” que el jerarca de la comuna será candidato en mayo y que sólo resta aguardar cómo se decantan los apoyos.

En diálogo con la diaria, Legnani confirmó que su nombre es manejado y que ve con buenos ojos la idea de ser candidato. “No hay que poner la carreta delante de los bueyes, pero me encantaría aceptar ese desafío”, expresó. No obstante, aclaró: “Si el Frente no lo entiende así, como hombre de partido voy a estar donde el FA me diga que tengo que estar”.

La votación del FA en Canelones y la posibilidad de sumar votos en el balotaje

En algo coinciden los dirigentes canarios: consideran que el FA logró una buena votación en el departamento, donde pasó del 43% en 2019 al 49% de los votos en 2024. Para alcanzar ese crecimiento, comentan, lo primordial fue el trabajo realizado luego de la derrota de la pasada elección y las recorridas que se hicieron por el departamento, además de la gestión de Orsi en la intendencia.

“Es en parte la confirmación de la buena imagen que tiene Yamandú como intendente de Canelones”, dijo Legnani a este medio acerca de la buena votación en el departamento, y señaló también la posibilidad de que el FA incremente aún más su caudal electoral en noviembre. “Apelamos a que la gente que aprueba su gestión pero no lo votó en octubre pueda acompañarlo ahora”, comentó.

“Hay un montón de vecinos, gente vinculada a los emprendimientos, empresarios que han visto la forma de conducirse de Yamandú, han visto y vivido las modificaciones en el departamento y fueron testigos de esa capacidad de diálogo”, valoró, por su parte, Lucía Etcheverry, senadora electa por el FA y dirigente del MPP.