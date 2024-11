Los detalles del debate presidencial del domingo 17 de noviembre ya están definidos, y ya se conocieron quiénes serán los moderadores así como la cantidad de bloques que habrá y los ejes temáticos a abordar.

En ese marco, la Usina de Percepción Ciudadana presentó este jueves en TV Ciudad un informe sobre el conocimiento e interés de la población acerca del debate.

De acuerdo con la Usina, ocho de cada diez personas tienen conocimiento de que el domingo 17 tomará lugar un debate entre los candidatos presidenciales Yamandú Orsi del Frente Amplio (FA) y Álvaro Delgado del Partido Nacional (PN). Esto, en porcentajes, quiere decir que el 80% está al tanto, 18% no lo está y 2% no sabe o no contesta.

Sobre el nivel de interés en el debate, el informe indica que seis de cada diez personas declaran estar algo o muy interesadas en la instancia. Por lo tanto, 33% tiene mucho interés, 26% algo de interés, 19% poco interés, 20% nada de interés y 2% no sabe o no contesta.

Si se desagrega el nivel de interés por la intención de voto de cara al balotaje, se desprende que entre los que votarían a la fórmula frenteamplista de Orsi y Carolina Cosse, 27% tiene mucho interés, 24% algo de interés, 25% poco interés, 23% nada de interés y 1% no sabe o no contesta. De esa forma, cinco de cada diez muestra interés.

Entre los que votarían a la fórmula nacionalista de Delgado y Valeria Ripoll, 45% indicó tener mucho interés, 32% tiene algo de interés, 11% poco y 12% nada. En este caso, el interés crece a casi ocho de cada diez personas que votarían a la fórmula del PN.

Por otro lado, entre los que aún no han definido su voto, 22% manifestó tener mucho interés, 17% algo, 21% poco, 29% nada y 11% no sabe o no contesta, y por tanto, cuatro de cada diez tiene algún tipo de interés.

En cuanto a la disposición a ver el debate, la Usina registró que cinco de cada diez personas mirarán el debate. Así, 52% indicó que lo mirará, 30% que no lo hará y 18% no sabe o no contesta.

De los que votarían a Orsi-Cosse en el balotaje, 55% señalaron que mirarán el debate, 27% que no y 18% no sabe o no contesta. El porcentaje de quienes lo mirarán crece entre quienes votarían a Delgado-Ripoll y asciende a 60%, mientras que 23% no lo hará y 17% no sabe o no contesta. Entre los indecisos, 25% lo mirará, 55% no lo mirará y 20% no sabe o no contesta.

Ficha técnica La Usina realizó el relevamiento entre el 8 y el 11 de noviembre con una muestra de 500 personas representativa de la población nacional mayor de 18 años. Dicha muestra se seleccionó en base a estratos de sexo y edad, a partir de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Además, las respuestas se recogieron a través de “protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas”. A su vez, apuntan que los resultados fueron ajustados por voto en las elecciones de octubre de 2024 y el nivel de interés en la política.

.