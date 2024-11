Este lunes, cuando el oficialismo presentó su programa conjunto de cara al balotaje del 24 de noviembre, el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), sostuvo que, en el que caso de que el candidato del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, pierda la segunda vuelta, no ve el “sentido” de mantener una coalición. Agregó que la herramienta conformada con el resto de los partidos “es para gobernar”, y que están trabajando en ella “en el entendido” de que van a “ser gobierno”. A raíz de estas palabras, la diaria consultó a varios legisladores del oficialismo para saber si coinciden con la postura de Manini Ríos. Si bien todos los consultados expresaron su confianza en que la coalición no perderá la elección, se animaron a pensar cómo deberían pararse ante una eventual derrota.

“La coalición vino para quedarse y no es cosa de los dirigentes políticos, sino de la gente”, dijo el senador blanco Sergio Botana. Sostuvo que uno de los lineamientos que dio la ciudadanía en la votación del 27 de octubre consistió en decirles “lo que en grandes líneas quiere y no quiere”. “Nos deja lo fino de lo discursivo y de lo filosófico para nosotros, pero las grandes líneas las define el ciudadano, que piensa en blanco y en negro”, señaló, por lo tanto, subrayó que la coalición “va a seguir”, porque así es “el mandato ciudadano”.

Agregó que, pensando en las elecciones departamentales de mayo de 2025, además de que en tres departamentos el oficialismo se presentará formalmente como Coalición Republicana (Montevideo, Canelones y Salto), en otros lugares “la gente hace la coalición”, porque en los hechos hay votos cruzados entre partidos del oficialismo.

Por su parte, el senador electo por el PN Sebastián da Silva sostuvo que la coalición “es un modelo de país antagónico al del Frente Amplio” (FA) y, como tal, “se va a manifestar en los próximos cinco años”, y en el caso de que pierdan, van a tener que “resistir”. Puso como ejemplo el hipotético caso de que el FA, como gobierno, quiera “desoír” la ley de urgente consideración y “volver a tener a los sindicatos en la educación” o ir en contra de la portabilidad numérica; dijo que ambas cosas son “un legado de la coalición”, por lo tanto, se deben defender.

“Yo voy a defender el legado de este gobierno, no voy a permitir un retroceso. Después, habrá otros temas en los que puede haber matices, como siempre hubo, incluso dentro de los partidos, pero no en lo que respecta al legado del gobierno. Seguiremos con la independencia que tienen los sectores y los partidos, pero inequívocamente juntos a la hora de defender el legado de este gobierno de coalición”, insistió.

“La fortaleza de la coalición está en actuar como bloque”

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez también coincidió en que, si gana el FA, en la coalición “tiene que existir cierta coordinación” como oposición, si bien eso no quita que “cada partido tenga su perfil y su individualidad”, ya que siguen siendo partidos distintos. “Pero tenemos que tener articulación y coordinación como coalición. Ya tenemos una experiencia de trabajo en conjunto y, aparte, se vienen las departamentales, y en varios departamentos vamos a ir con el instrumento Coalición Republicana”, agregó.

Además, dijo que, pensando en las próximas elecciones nacionales, las de 2029, “a menos que el FA caiga estrepitosamente” en su nivel de votos, la coalición será otra vez “una herramienta para poder competir de mejor manera y tratar de consagrar un rumbo para el país”, ya que entienden que eso “no lo asegura el FA”.

“La coalición llegó para quedarse”, subrayó también el diputado colorado Felipe Schipani. Dijo que, en caso de que el oficialismo no repita el gobierno, “obviamente” deben seguir trabajando “unidos” desde el lugar en que les toque estar, porque se debe “coordinar”. Además, dada la composición del Parlamento, sostuvo que “desde la oposición también se puede construir”, y cree que “la fortaleza de la coalición está en actuar como bloque”. “Si cada uno se empieza a cortar, pierde toda su esencia y su fortaleza”, acotó.

Schipani subrayó que la coalición es un “proyecto de gobierno”, entonces, en la eventualidad de pasar a la oposición y desarticularse, se pregunta “cómo se construye, después, de una forma creíble para volver a ser gobierno”, por lo tanto, sostuvo que dejar de funcionar como coalición sería retroceder todo lo que han avanzado.

Domenech contra las “posiciones monolíticas”

Por último, el senador cabildante Guillermo Domenech, que coincide con el líder de su partido, dijo que en la eventualidad de ser oposición, no le parece “tener posiciones monolíticas”, salvo que haya “absoluta concordancia”. Además, “como no se sabe qué va a plantear” un eventual gobierno del FA, no se puede decir que no “sistemáticamente”.

“No me parece razonable una oposición sistemática a todo, porque si hay cosas que están bien, están bien. No creo que el espíritu de CA sea plantear una oposición radical. Las cosas en las que tuvimos responsabilidad obviamente que las vamos a defender y mantener. Pero la independencia del partido siempre me pareció muy importante, que mantenga su identidad. Eso no quiere decir plegarse al FA ni nada por el estilo, obviamente. Tampoco nos vamos a negar al diálogo con los partidos de la coalición”, finalizó.