Tras la desvinculación de Víctor Björgan de la Secretaría de Inteligencia de Estado por manifestar su apoyo al candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, de cara al balotaje del 24 de noviembre, la candidata a la vicepresidencia por esa fuerza política, Carolina Cosse, se expresó al respecto en diálogo con Canal 5 y calificó el hecho de “lamentable”.

La exintendenta de Montevideo dijo que no le “extraña” lo sucedido, ya que es “una perla más del collar de las persecuciones que ha llevado adelante este gobierno, que Yamandú y yo denunciamos durante la campaña”.

Cosse señaló que “son persecuciones de distinto tipo”, que en este caso “fue obvio”, pero que en “otros casos [hubo] sanciones encubiertas” así como “presión psicológica a la gente”. “No es el Uruguay que queremos, sin dudas”, expresó.

En la misma línea, consultada sobre el apoyo que recibió el Frente Amplio de la exprecandidata colorada Zaida González y los posteriores pedidos de expulsión del partido por parte de dirigentes colorados, Cosse afirmó que “esa es una posición política que, me parece, no le hace honor a las mejores tradiciones del Partido Colorado”.

“Son las reglas de juego: hay una primera vuelta y después hay una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta se dirimen otras cosas”, apuntó Cosse, y consideró que “todas aquellas personas que tengan un ánimo progresista van a adherir a nuestro proyecto, que es un proyecto progresista”.

Por otro lado, se refirió a los dichos del intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien en rueda de prensa expresó que no sabe “cómo no les da vergüenza la mugre que tienen en Montevideo y Canelones”, en referencia a las gestiones de Orsi y Cosse en ambos departamentos. En respuesta, la exintendenta expresó que no sabe “cómo no le da vergüenza [a Antía] agarrar a la gente en situación de calle, manguerearla y ponerla en un ómnibus directo a Montevideo, con una mano atrás y otra adelante”. En ese sentido, cuestionó por qué el intendente “mejor no se ocupa de lo que hay que hacer, en vez de andar mirando para otro lado”.