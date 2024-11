Un estudio realizado por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT que concluyó que la masa salarial en 2023 en relación con el producto interno bruto no superó los niveles de 2019 reactivó la discusión sobre el manejo de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), luego de su actualización metodológica, en 2021. La conclusión del informe y el hecho de que lo maneja el Frente Amplio como insumo para la campaña generó la respuesta de algunos dirigentes nacionalistas, como Laura Raffo, e incluso se manifestó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien cuestionó las “críticas” al INE.

Raffo remarcó que la publicación no toma en cuenta “las actualizaciones metodológicas” del INE, lo que, a su entender, lleva a deformar los números, mientras que el Cuesta Duarte alegó que no se pueden utilizar los datos de la nueva metodología porque da lugar a “un salto de nivel” que no se sabe “cuánto se explica por el cambio metodológico y cuánto se explica por la dinámica del mercado de trabajo”.

En el marco de este debate público, el INE emitió un comunicado este jueves en el que expresó que la “comparación intertemporal” debe hacerse “con precaución, dados los cambios metodológicos que ocurrieron”. “Esto es válido para lo ocurrido en el año 2021 como también en los años 2012 y 2006”, explicó el INE en referencia a los años en que se hicieron los cambios metodológicos, y agregó: “Responder a la pregunta contrafactual de cuáles hubieran sido las estadísticas en el caso de que no se hubiera llevado a cabo la mejora metodológica en el año 2021 no es una pregunta trivial que pueda ser respondida simplemente utilizando una submuestra de la actual ECH [Encuesta Continua de Hogares] para computar las estadísticas”, subrayó.

En este sentido, planteó como forma de responder a esta duda la aplicación de dos “encuestas paralelas, una con la metodología anterior y otra con la metodología actual”. “Esto no se ha realizado en 2021 y tampoco en los cambios metodológicos anteriores en las varias décadas de existencia de la ECH y, usualmente, los INE no lo hacen a nivel internacional, por diversas razones”.

“La comparabilidad de las estimaciones es un aspecto a considerar, como también lo es mantener y mejorar la calidad del instrumento para así obtener información más confiable y precisa”, siguió el comunicado del INE, y destacó que “los instrumentos de medición siempre están sometidos a esa tensión entre comparabilidad y actualización/mejora”.

Los cambios de 2021, según se detalló, llevaron a “la triplicación de la muestra para las variables del mercado laboral, lo que permitió obtener estimaciones más precisas y menos volátiles”. Esto llevó a que “por primera vez en la historia” haya comenzado a “publicar estadísticas de los mercados laborales departamentales con periodicidad mensual”. Entre otras cosas, se indicó que “se mejoró sustantivamente el proceso de producción de la encuesta lo que permitió reducir la demora en la publicación”.

Por último, se recordó que el cambio metodológico contó con “asesoramiento experto de varios organismos e instituciones internacionales”.

Oddone: “No es riguroso afirmar que se crearon 100.000 puestos de trabajo”

Gabriel Oddone, ministro de Economía de Yamandú Orsi si llega a la presidencia, reaccionó al comunicado del INE y destacó a través de un hilo de X que, a partir de lo que allí se señala, “no es riguroso afirmar que durante el período 2020-2024 se crearon 100.000 puestos de trabajo”. El economista hizo alusión a la discusión sobre el grado de la recuperación del mercado laboral, un tema sobre el cual hay diferentes visiones y que se vincula a la discusión en torno a la recuperación de la masa salarial.

También coincidió en que “los cambios metodológicos introducidos mejoran la calidad de las estadísticas” y en que la comparación con la ECH de 2019 “debe hacerse con precaución”.