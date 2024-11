A dos semanas del balotaje, las juventudes de la coalición realizaron un acto en conjunto en la rambla y Jackson, este domingo de tarde. Horas antes, el candidato del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, recorrió varios puntos de Montevideo para conversar con militantes y entregar la papeleta con su fórmula. Esto último lo hizo de tarde en la rambla y Avenida Brasil. Luego fue para el evento de los jóvenes, donde lo esperaban los demás líderes de la coalición.

El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, les dijo a los jóvenes presentes que lo que está en juego el 24 de noviembre es el futuro de ellos, “es el país que vamos a tener, no en los cinco años que siguen”, sino “por muchos años para adelante”. “Por lo tanto, hay que pensar muy bien qué rumbo vamos a tomar en materia de trabajo, para tener oportunidades y no tener que irse del país a buscar mejores horizontes. Y qué rumbo vamos a tener en materia de seguridad pública, para que podamos vivir pacíficamente en nuestra sociedad”, sostuvo.

Dijo que, “sin lugar a dudas, el más preparado, el que está en condiciones de timonear este barco de la mejor forma posible en los próximos años, es Álvaro Delgado”. Por último, Manini Ríos exhortó a todos a no bajar los brazos y trabajar intensamente en el par de semanas que quedan para la elección, porque “lo que está en juego es demasiado” como para darse el lujo “de tomar un descanso”.

Por su parte, el excandidato del Partido Colorado Andrés Ojeda dijo que el ambiente de alegría que había en el acto es el que hay “en cada rincón del país”, porque el domingo 27 de octubre la coalición le ganó al Frente Amplio (FA), 48% a 43%, y pidió, como lo viene haciendo desde esa noche, que se graben el dato, porque “48 es más que 43 en todas las escuelas del país”.

“Los legisladores son aparte, le ganamos al FA y le vamos a volver a ganar el 24 de noviembre. Esto es bien importante, porque, en estos días, parece que los que ganamos tenemos que dar explicaciones de por qué tenemos que conseguir votos que los que perdieron no tienen que conseguir. La coalición tiene 100.000 votos más que el FA, el que tiene que salir a remar la diferencia es el FA, el favorito el 24 es Álvaro Delgado”, insistió.

Ojeda subrayó que estuvo toda la campaña hablando de renovación, y agregó: “Les puedo asegurar que la renovación que tanto pregonamos va a tener su lugar, y un lugar importante, en el gobierno de la coalición. Y les puedo decir, también, que la idea es que el Poder Ejecutivo y el gobierno tengan personas jóvenes al frente de posiciones clave. Se acabaron los repartevolantes y los agitabanderas: jóvenes protagonistas en el futuro del país”, finalizó.

En tanto, la candidata a vicepresidenta del PN, Valeria Ripoll, dijo que se siente “muy orgullosa” de cómo están llevando adelante la campaña y de cómo están dejando “todo”, porque saben que “lo mejor para Uruguay es que vuelva a gobernar esta coalición”. Agregó que, dado que en la próxima legislatura “nadie tiene mayoría parlamentaria, necesariamente, el diálogo, la negociación y los acuerdos van a ser protagonistas”. “Y el gran diferencial que nosotros tenemos es que no tenemos un candidato, nosotros tenemos un presidente, que está probado y está pronto para asumir esta gran responsabilidad del país”, sostuvo.

El evento lo cerró Delgado, que habló cerca de diez minutos. El candidato subrayó, como lo viene haciendo desde el 27 de octubre, que la gente “le dio la mayoría nacional a esta coalición y la responsabilidad de gobernar el país”. Sostuvo que el 48%, que lograron todos los partidos de la coalición sumados, les genera la responsabilidad “de seguir impulsando ese porcentaje”, por lo tanto, no se conforman con lo que tuvieron, sino que irán “por más”, porque la gente ya “cumplió con su partido” y ahora “tiene que cumplir con el Uruguay entero”.

“Entendimos el mensaje, no los vamos a defraudar y vamos a ganar el balotaje para gobernar nuevamente el Uruguay”, dijo, y luego les habló a los jóvenes: “Este va a ser un gobierno de igualdad de oportunidades, donde va a haber un énfasis especial en los jóvenes. No sólo en conseguir los 30.000 puestos de trabajo, la primera experiencia laboral y el subsidio de alquileres, sino también en darles más oportunidades a los jóvenes, porque queremos ser el gobierno de las próximas generaciones”, subrayó. Y agregó que, por eso, su gobierno será “el más inclusivo y el más incluyente”.

Más adelante, Delgado llamó a pensar “por un momento en lo que sería retroceder” el país si gana la oposición, porque se trata de un FA “diferente”. “Yo no quiero que Uruguay retroceda. No lo quiero por mis hijos, no lo quiero por ustedes y no lo quiero por mis padres”, señaló. Por último, les dijo a los presentes que se fueran tranquilos, porque “en Uruguay van a primar las certezas y el desarrollo”, y no le darán lugar “al Uruguay de la incertidumbre, de la cara enojada y de la grieta” y van a luchar “todos por lo mismo”.